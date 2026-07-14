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Mourinho, Barcelona’da yeni krallık dönemine başlıyor

Espanyol - Real Madrid
Espanyol
Real Madrid
La Liga
J. Mourinho
Barcelona
İspanya

İspanya Futbol Ligi Birliği, 2026-2027 sezonunun ilk üç haftasındaki maçların tarihlerini açıkladı. 

"AS" gazetesi, La Liga'nın ilk turunun iki aşamada oynanacağını belirtti; Dünya Kupası'na katılan oyuncularından etkilenmeyen takımların çoğu maçlarını önce oynayacak, diğer takımlar ise maçlarını daha sonra oynayacak.

Real Madrid, ikinci gruba dahil olduğu için sezonuna ikinci haftanın maçıyla başlayacak ve ardından ilk haftadan ertelenen maçını oynayacak.

Real Madrid, yeni teknik direktörü José Mourinho ile La Liga serüvenine, 22 Ağustos Cumartesi günü Katalonya’daki Cornella-El Prat Stadyumu’nda Espanyol ile oynayacağı ikinci hafta maçıyla başlayacak.

Real Madrid, yeni sezondaki Santiago Bernabéu'daki ilk maçını 26 Ağustos Çarşamba günü Real Sociedad'ı ağırlayarak oynayacak.

La Liga
Espanyol crest
Espanyol
ESP
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA

Bu maç, José Mourinho’nun 2010 ile 2013 yılları arasında 3 yıl geçirdiği Santiago Bernabéu Stadyumu’na dönüşünü temsil edecek. 

Portekizli teknik direktör, bu yılın Ocak ve Şubat aylarında Benfica'nın teknik direktörü olarak Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı oynanan bir maçta Bernabéu'ya geri dönmüştü.

Sadece 4 gün sonra, 30 Ağustos Pazar günü, Real Madrid, La Liga’nın üçüncü haftası kapsamında, yeni yükselen kulüplerden biri olan Málaga’yı ağırlayacak.

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