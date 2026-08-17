Mourinho, Arsenal yıldızının transferine yeşil ışık yaktı

Real Madrid'in teknik direktörü Portekizli José Mourinho, Los Blancos'un Arsenal'in yıldızlarından biriyle bu yaz devam eden transfer döneminde anlaşması için yeşil ışık yaktı.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, Arsenal'in orta saha oyuncusu Martin Zubimendi bu yaz güçlü bir şekilde yeniden Real Madrid'in hesaplarına girdi.

27 yaşındaki Zubimendi, geçtiğimiz yaz, Xabi Alonso'nun takımın teknik direktörlük koltuğuna gelişiyle aynı dönemde Real Madrid'e transfer olmakla güçlü bir şekilde anılmıştı; ancak sonunda Arsenal'e katılmıştı.

Orta saha oyuncusunun adı, özellikle Rodri'nin Real Madrid'e transfer olmayı reddetmesinin ardından bu yaz Los Blancos'un masasına yeniden geldi.

İspanyol gazetesi, Mourinho'nun Real Madrid'e, bu yaz Zubimendi'yle anlaşmak için harekete geçme konusunda yeşil ışık yaktığını ortaya koydu.

Gazete, Londra kulübünün geçtiğimiz yıl kendisiyle anlaşmak için 65 milyon euro ödemesinin ardından, uygun bir teklifin gelmesi şartıyla Arsenal'in Zubimendi'nin ayrılığına açık olduğuna işaret etti; bu da istenen teklifin bu meblağdan daha yüksek olacağı anlamına geliyor.

Gazete, Arsenal'in kadrosunda önemini büyük ölçüde yitiren Zubimendi'nin temsilcilerinin oyuncunun durumunu değerlendirdiğini ve kulüpten ayrılma olasılığını araştırdıklarını açıkladı.

Buna karşılık, Real Madrid'de Mourinho, yaratıcı bir orta saha oyuncusuyla anlaşma talebini sürdürüyor ve Zubimendi transferine onay verdi; ancak transferin tamamlanması öncelikle Arsenal'in mali taleplerine ve her şeyden önce mevcut kadrodaki oyunculardan birinin ayrılmasına bağlı. Zira kulüp, saflarından herhangi bir oyuncu ayrılmadığı takdirde daha fazla transfer yapmayacağını zaten açıklamıştı.