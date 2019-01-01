Mourinho: 300 milyon pounda ihtiyacım yok

Portekizli teknik adam, Tottenham'a devre arasında takviye yapmayı düşünmüyor.

Teknik Direktörü Jose Mourinho, ara transfer döneminde aktif olmayacaklarını söyledi.

Mauricio Pochettino'nun kovulmasının ardından göreve gelen Mourinho, kadrosunun yeterli olduğunu düşünüyor.

Sky Sports'a konuşan Portekizli antrenör, transfer sorularına "Daniel Levy'nin çok para harcamayı planlamadığımızı söylemesi üzerine bu tip soruların bana sorulmasını bekliyordum. Bu beni kızdırdı mı? Hayır. Bana söylemişti zaten! Anlaşırken her şey net bir şekilde ortadaydı, kulübün planları apaçıktı. Bilakis bu şeffaflık beni mutlu ediyor. Ocak ayında 300 milyon poundluk transfer bütçemin olmasını ister miydim? Hayır, istemezdim. Devre arasında transfere ihtiyacım yok." yanıtını verdi.

Tottenham sezon başında Tanguy Ndombele, Ryan Sessegnon, Giovani Lo Celso ve Jack Clarke'ı kadrosuna katmıştı.