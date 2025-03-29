Motta'yı kovmak Juventus yönetiminde radikal karara neden oldu!

İtalyan devi, teknik direktör değişikliği için 100 milyon euroya kadar kaynak yaratabilir.

Juventus'un sahibi olan Exor Holding, Thiago Motta’nın görevden alınmasının ardından doğan yaklaşık 15 milyon euroluk maliyetin karşılanması için kulübe sermaye desteği sağlıyor. La Gazzetta dello Sport ve Football Italia’nın haberine göre, Exor yönetimi ilk etapta 15 milyon euroluk bir sermaye artışı yapacak.

Bu miktarın, yönetim kurulu onayıyla 100 milyon euroya kadar çıkarılabileceği bildirildi.

Thiago Motta, Juventus’taki görevine 2024-25 sezonunun başında başlamıştı ve sözleşmesi 2027 yazına kadar geçerliydi. Ancak alınan başarısız sonuçların ardından kulüp, Motta ile yollarını ayırarak aynı gün içerisinde Igor Tudor’u takımın başına getirdi.

Motta’ya 5 milyon euro yıllık maaş

Thiago Motta’nın yalnızca kendisinin değil, koçluk ekibinin de görevden alınması, kulübün ekonomik bilançosuna ciddi bir yük getirdi. İtalyan teknik adamın Juventus’tan sezon başına 5 milyon euro kazandığı, koçlarıyla birlikte sözleşmelerinin tamamlanmasına bir yıldan az süre kalmışken yolların ayrılmasının yaklaşık 15 milyon euroya mal olduğu kaydedildi.

Juventus yönetimi, bu harcamayı kulübün 2024-25 mali yılının üçüncü çeyreğinde yapmayı planlamamıştı. Bu nedenle Exor, kulübün mali profilini güçlendirmek amacıyla gerekli adımı attı.

Sermaye artışı resmileşti

Juventus, yaptığı resmi açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Yönetim Kurulu, 31 Mart ve 30 Haziran 2025 tarihleri itibarıyla tahmini mali verileri, sportif performansları, teknik direktör değişikliğinin etkilerini ve bu değişikliğin duyarlılık analizlerine yansımalarını göz önünde bulundurarak, kulübün sermayesinin 15 milyon eurodan başlamak üzere, piyasa değerinin %10’una kadar artırılmasının uygun olabileceğini değerlendirmiştir.”

Bu sermaye artışı, Juventus’un Motta’dan doğan tazminat yükünü dengelemesine yardımcı olacak. Ancak kulübün Şampiyonlar Ligi’ne katılamaması durumunda mali baskının daha da artabileceği ve bu nedenle ek kaynak ihtiyacının doğabileceği vurgulanıyor.

Juventus’un Exor’dan aldığı destek, kulübün teknik direktör tercihlerinde ve gelecek yatırımlarında ne denli maliyetli kararlar alınabileceğini de gözler önüne seriyor.