Motta sonunda sessizliğini bozdu: Bunları söyleyen herkes yalancı!

Thiago Motta, görevden alınmasının ardından ilk kez konuştu. Juventus ile yollarını ayırmasının üzerinden iki hafta geçerken, İtalyan teknik adam, Il Corriere della Sera'ya verdiği röportajda yaşadıklarını değerlendirdi. Motta, Coppa Italia ve Şampiyonlar Ligi'nde başarısız sonuçlar alsalar da sezon başındaki hedef olan dördüncülüğe sadece bir puan uzaklıkta olduklarını hatırlattı ve bu süreçte aldığı kişisel saldırıları kabul etmediğini söyledi.

Juventus’un kamuoyuna verdiği destek açıklamalarını hatırlatan Motta, “Sezonu dördüncülükle bitirip Şampiyonlar Ligi’ne katılacağımıza inanıyorduk” dedi. Ancak Atalanta ve Fiorentina karşısında alınan kötü sonuçların ardından yönetimin başka bir yola gittiğini belirtti. Motta, "Juventus gibi büyük kulüplerde kazanmak zorundasınız. Son iki maçta iyi performans göstermedik ve sonuçlarına katlandık" ifadelerini kullandı.

Juventus oyuncularının kendisine karşı olduğu yönündeki iddiaları da değerlendiren genç teknik direktör, "Bunlar beni rahatsız eden şeyler çünkü insanlar beni bir koç olarak seçimlerim nedeniyle eleştirebilir ve bunu kabul ediyorum. Ancak soyunma odasının bana karşı olduğunu söyleyen herkes yalancıdır" şeklinde konuştu.

“Tüm çalışmaları çöpe atmak haksızlık olur”

Görev süresi boyunca yaptığı birçok doğru iş olduğuna inanan Motta, şunları söyledi: "Pek çok şeyi iyi yaptık ama kesinlikle değiştirebileceğim yerler de vardı. Teknik anlamda eksiklerim oldu. Ancak sakatlıklarla boğuşan yeni bir takım kurduk ve hedefin sadece bir puan gerisindeydik."

En büyük hayal kırıklığını, oyuncularıyla kötü ilişkilere dair çıkan haberlerin yarattığını söyleyen Motta, "Bunlar yalan. Oyuncularla saygıya dayalı bir ilişkim vardı. Az oynayanlar mutsuzdu, bu normal. Ama kimseye saygısızlık etmedim" dedi.

Motta, hakkında çıkan söylentilerin yalnızca teknik kararlar üzerine olmadığına da dikkat çekerek, "Kişisel saldırılar kabul edilemez. Bunlar futbolun konusu değil. Eleştiriler gelişimime katkı sağlar ama dedikodu ve saldırılar zarar verir" ifadelerini kullandı.

Kulüple geçirdiği süreden dolayı minnettar olduğunu belirten Motta, "Antrenman tesisine son gittiğimde duygulandım çünkü her şeyin farklı gideceğine inanmıştım. Ama bu da bir tecrübe. Şu anda ailemle vakit geçiriyorum ve gelecekteki projelere hazırım" dedi.