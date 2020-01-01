Mostafa Mohamed: Fenerbahçe forması giymek istiyorum

Mısır ekibi Zamalek’in forveti Mostafa Mohamed, Sarı Lacivertliler’e transfer olmak istediğini açıkladı.

France Football’a konuşan 22 yaşındaki futbolcu, “ ’nin beni istediği doğru. Çok büyük bir kulüp. Yakında 23 yaşında olacağım. Kariyerimde öne doğru bir adım atıp artık Avrupa’da oynamalıyım. ’dan ayrılmak istiyorum” dedi.

Zamalek Başkanı Mortada Mansour’un iki ülke arasındaki siyasi problemleri gerekçe göstererek bu transfere sıcak bakmaması hakkında da konuşan Mısırlı golcü, “Ben profesyonel futbolcuyum. Benim bunlarla ilgim yok. Siyaset benim işim değil. Daha önce Trezeguet ve Elneny’nin yaptığı gibi ’de oynamak istiyorum. Orada harika bir lig var.” diye konuştu.

Mısır’daki lakabı Buldozer olan Mohamed, bu konuyla ilgili ise “Güçlü bir futbolcu olduğum için taraftarlar bana böyle sesleniyor. Ancak şu sıralar başka bir lakabım daha var: Anakonda” ifadelerini kullandı.