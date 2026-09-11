Mossou, Wout Weghorst hakkında kahkaha attıran bir anekdot paylaştı

Sjoerd Mossou, bu hafta Voetbaltijd adlı programda Wout Weghorst hakkında güzel bir anekdot paylaştı. Konu, FC Twente forvetinin ilk kez Hollanda Milli Takımı'na çağrıldığı dönemle ilgili.

Mossou programda, Weghorst’un her zaman “çok büyük bir hayranı” olduğunu vurguluyor. “Onunla ilgili her zaman bir şeyler oluyor. Bak, normal insanların içinde kaldığı belli bir duygu çerçevesi vardır. Ama Wout’ta her şey daha fazla. O, senden benden daha üzgün, senden benden daha öfkeli, senden benden daha inançlı. Her şey daha fazla. Bence bu harika.”

Gazeteci daha sonra o dönem AZ forması giyen Weghorst hakkında dikkat çekici bir hikâye anlatıyor. “O sırada ilk kez Hollanda Milli Takımı için gündeme gelmişti. Bir antrenman sırasında, Hollanda kadrosuna seçilip seçilmeyeceği belli olacaktı.”

Mossou sözlerini şöyle sürdürüyor: “Weghorst, AZ’nin fizyoterapisti ya da masörüyle, kadroya girdiği anda başparmağını kaldırması konusunda anlaşmıştı. O sırada AZ tam gaz antrenman yapıyordu.”

“Weghorst bir noktada kenarda havaya kalkmış bir başparmak gördü. Bunun üzerine sahadan koşarak çıktı ve Hollanda Milli Takımı’na seçilmesini dizlerinin üstüne çökerek kutladı. Bu tam Wout Weghorst’a özgü bir şey. Bunu başka hiçbir oyuncu yapmazdı” diyen Mossou, bu anıyı eğlenerek anlattı.

Şu anda Twente forması giyen Weghorst, bugüne kadar Hollanda adına 53 maça çıktı. Uzun boylu golcü, son yıllarda Hollanda Milli Takımı ile çeşitli büyük turnuvalarda da yer aldı.