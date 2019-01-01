Morgan ve Salah dünyanın en etkili 100 ismi arasında

Time'ın açıkladığı "2019 Time 100" listesinde Mohamed Salah ve Alex Morgan da yer aldı.

Amerikan Time dergisinin editörleri ve okurlarının oylarıyla belirlenen "2019 Time 100" listesi açıklandı.

Bilim, sanat, iş, siyaset ve spor dünyasından isimlerin yer aldığı listede 2 futbolcu kendisine yer buldu. Bu isimler Mısırlı Muhammed Salah ve 'li Alex Morgan.

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Salah için Müslümanların, Liverpoolluların ve Mısırlıların ikonik figürü tarifi yapılırken, yıldız oyuncunun zeki, esprili ve düşünceli biri olduğunun altı çizildi.

Salah ise dergiye yaptığı açıklamada ülkesinde bir rol model olmasının üzerinde baskı oluşturmanın yanı sıra kendisini gururlandırdığını ve daha iyi futbol oynamak için motive ettiğini belirtti.