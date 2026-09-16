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messi barcelona(C)Getty images

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Moratti: Messi, Barcelona'da futbolu bırakmak için yarım milyarı reddetti!

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Heyecan verici perde arkası

İtalyan Inter kulübünün eski başkanı Massimo Moratti, 2012 yılında Lionel Messi'yi kadrosuna katmak için yaptığı olağanüstü bir girişimi açıkladı. Arjantinli yıldızın Barcelona forması giydiği dönemde, onu İtalyan kulübüne transfer olmaya ikna etmek için 500 milyon euro değerinde bir teklif sunduğunu doğruladı.

Katalan "Sport" gazetesine göre Moratti, Messi'yi kadrosuna katma girişiminin ayrıntılarını hatırlattı ve dev teklifin, Arjantinli yıldızın en baştan detaylarını öğrenmeyi bile reddetmesi üzerine müzakere aşamasına dahi gelmediğini belirtti.

Moratti şöyle konuştu: "2012 yılında bir delilik yaptım ve Messi'ye 500 milyon euroluk bir teklif sundum. O yıl bu rakam bir çılgınlıktı. Inter'in başkan yardımcısını görüşme yapması için Barcelona'ya gönderdim, ancak Messi mektubu açmadı bile ve teklifin değerini öğrenmedi. Detayları bilmeden reddetti."

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Inter'in eski başkanı, kendisiyle şahsen iletişim kurmayı başardıktan sonra Messi'nin geleceğine dair tutumunda kararlı olduğunu ekleyerek şu sözleri aktardı: "Bana gösterdiğiniz ilgiyi takdir ediyorum, ancak futbolu Barcelona'da bırakmak istiyorum."

Moratti, Messi'nin Katalan kulübünde kalma isteğinin farkında olduğunu, ancak onu parayla ayartmaya çalıştığını, girişiminin ise başarılı olmadığını açıkladı. Arjantinli yıldız, Barcelona'da kalma fikrine sıkı sıkıya bağlı kaldı.

Messi, Barcelona'dan ancak 2021 yılında mecburen ayrıldı. Kulübün mali krizi nedeniyle sözleşmesini yenileyememesinin ardından bonservissiz bir transferle Paris Saint-Germain'e geçti, daha sonra ise Amerikan kulübü Inter Miami'ye transfer oldu ve futbolu Barça forması altında bırakma hayalini gerçekleştiremedi.

Messi, kariyerinin büyük bölümünü Barcelona'da geçirmiş, kulübün tarihindeki en iyi oyuncusu haline gelmiş ve takımı Luis Suarez ile Neymar'ın yer aldığı ünlü hücum üçlüsü içinde 2015 yılındaki UEFA Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere birçok kupaya taşımıştı.

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