Morata’nın İstanbul uçuşu neden ertelendi?

Milan’dan Galatasaray’a transferi tamamlanan Alvaro Morata’nın İstanbul’a gelişi hava muhalefeti nedeniyle ertelendi.

Galatasaray’ın yeni transferi Alvaro Morata’yı İstanbul’da karşılamayı planlayan binlerce taraftar, yıldız golcünün gelişini beklemek zorunda kalacak. Milan’dan ayrılan İspanyol forvetin bu akşam İstanbul’a gelmesi beklenirken, uçuş olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

Morata, bugün Galatasaray için sözleşmeye imza attı ve kulübün sportif direktörü Abdullah Kavukcu ile aracısı George Gardi ile birlikte poz verdi. İlk planlara göre, Morata dün akşam İstanbul’a uçacak ve sarı-kırmızılı taraftarlar yıldız futbolcuyu coşkuyla karşılayacaktı.

Ancak, İtalya’da yoğun sis nedeniyle uçuş iptal edildi ve gelen bilgilere göre Morata’nın ancak 2 Şubat Pazar sabahı İstanbul’a varabileceği bildirildi.

Transfer detayları netleşiyor

Morata’nın transferinin mali detayları da netleşmeye başladı. İlk başta toplam 16 milyon euroya mal olacağı iddia edilen transferin, aslında 18 aylık bir kiralama anlaşması olduğu belirtiliyor. Calciomercato.com'a göre Galatasaray, sezon sonunda satın alma opsiyonu bulunan bu kiralama anlaşması için toplamda 8 milyon euro ödeyecek.

Milan, 2024 yazında Morata’yı Atletico Madrid’den 13 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. 31 yaşındaki İspanyol golcü, bu sezon Milan formasıyla çıktığı 25 maçta altı gol kaydetti.

Galatasaray taraftarları, yıldız forvetin gelişini sabırsızlıkla beklerken, Morata’nın takıma katılmasıyla sarı-kırmızılı ekibin hücum hattında büyük bir güç kazanması bekleniyor.