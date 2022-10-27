Arsenal'in Serie A takımlarından Monza'ya kiraladığı İspanyol stoper, büyük bir tehlikeyi hayati organlarına zarar almadan atlattı.

Serie A takımlarından Monza'nın, bir dönem Flamengo'da Jorge Jesus ile de çalışan İspanyol stoperi Pablo Mari, Milano'da bir süpermarkette alışveriş yaptığı sırada aklı dengesinin yerinde olmadığı tahmin edilen bir kişi tarafından bıçaklandı. 46 yaşındaki söz konusu kişinin Mari'nin yanı sıra beş kişiyi daha bıçakladığı öğrenilirken, bu kişiler arasında yer alan 30'lu yaşlardaki bir Carrfeour çalışanı hayatını kaybetti.

Sky İtalya'da yer alan habere göre Mari ve diğer üç kişi hastaneye kaldırılırken, yaralananlardan bir diğer kişi ise tedaviye ihtiyaç duymadı.

Bıçağı market rafından aldı

Monza'nın CEO'su Adriano Galliani başarılı oyuncunun sırtından oldukça derin bir şekilde bıçaklandığını ancak aldığı darbenin akciğerine ya da hayati organlarına temas etmediğini ve Mari'nin kısa süre sonra sahalara dönebileceğini söyledi.

Saldırının ardından hastaneye kaldırılan Mari'nin bilincinin açık olduğu belirtilirken, Arsenal de kiralık olarak gönderdiği oyuncunun durumuna ilişkin bir açıklama yayımladı. Mari ile ilgili yaşanan bu gelişmenin şoke edici olduğunu belirten Londra ekibi, yaralanan insanlar için şifa temennisinde bulundu.

Öte yandan saldırganın bıçağı süpermarket rafından aldığı kaydedildi.