Montero: Beşiktaş'ta bir çıkış yakalamak istiyorum

Beşiktaş'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Francisco Montero, siyah-beyazlı takımda çıkış yakalamak istediğini söyledi.

Siyah-beyazlı kulübün resmi Youtube kanalına konuşan İspanyol savunma oyuncusu, "Bana güvendikleri için kulübe teşekkür ediyorum. Çalışıp karşılığını vermek ve burada bir çıkış yakalamak istiyorum" diye konuştu.

Özelliklerinden bahseden Montero, "Topla oyunda iyiyimdir. Pozisyon alma ve agresif olmam da diğer özelliklerim" dedi.

Taraftarlara da mesaj gönderen Montero, "Ben bu takımın başarısı için elimden geleni yapacağım, taraftarlarımız emin olsunlar. Stada gelemiyorlar ama umarım kısa sürede onların sesini statta duyarız. İlk antrenmana çıktım, arkadaşlarımı ve hocama alışmaya çalışıyorum. Dil konusunda kendimi geliştirebileceğim kadar geliştireceğim" ifadelerini kullandı.