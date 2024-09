Montella'dan Arda Güler yorumu: "Hayalleri sınır tanımıyor"

Vincenzo Montella, Real Madrid'in genç yeteneği Arda Güler ile çalışmanın nasıl keyifli olduğunu anlattı.

Montella, MeeTürkItaly toplantısında konuştu

Arda Güler ile Kenan Yıldız'ı yorumladı

Kerem Aktürkoğlu'nun transferini değerlendirdi

NE OLDU? İtalya'nın Türkiye Büyükelçiliğinin düzenlediği "MeeTürkItaly" toplantısında soruları yanıtlayan Montella, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu gibi isimlerle ilişkisini yorumladı.

NE SÖYLENDİ? Vincenzo Montella, milli futbolcu Arda Güler'in maç içinde sık sık yedek kulübesine dönerek kendisiyle iletişime geçmesinin hatırlatılması üzerine, şöyle konuştu: "Arda futbol oynarken çok büyük keyif alıyor. Hepimiz bunu görebiliyoruz hatta onu seyrederken biz de çocukluğumuza dönebiliyoruz. Onu seyretmek hepimize gerçekten büyük keyif veriyor. Çünkü çok büyük hayallere sahip bir futbolcu. Arda'nın hayalleri sınır tanımıyor ve bazen maç esnasında da böyle tavsiye istediğinde de bunları vermek çok keyif veriyor. O yüzden hani sürekli böyle iletişimde olan ve keyif veren bir futbolcumuz olduğunu söyleyebiliriz."

DAHA FAZLASI: Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transferini yorumlayan Montella şunları söyledi: "Kerem, her anlamda muazzam bir performans gösterdi. Şunu unutmamamız gerekiyor, Kerem son yıllarda en çok gol atan Türk futbolculardan biri ve bu ne demek oluyor, kendi aslında gol atmaya yatkın bir oyuncu. Kerem için gerçekten çok mutluyum."

Montella, Kenan Yıldız'ın zaman zaman eleştirilen performansı hakkında ise şunları söyledi: "Kerem'in üzerinden de daha önce milli takım performansıyla alakalı çok fazla eleştiri geldi. Milli takımda oynuyorsanız performansınızla ilgili illa bir eleştiri olur. Şunu unutmamak gerekiyor, Kenan 19 yaşında bir futbolcu. Şu anda Juventus'ta 10 numaralı formayı giyiyor ve üzerinde çok büyük bir sorumluluk var. O yüzden böyle genç bir futbolcumuzun gelişimini takip etmemiz gerekiyor. Kenan gelişime çok açık bir futbolcu. Zihniyet olarak her zaman takıma katkı vermek isteyen bir futbolcu ve kalbi de yüreği de Türk, Türklükle atıyor. O yüzden bu futbolcunun performansı her zaman bizden yana olacaktır ve ben biliyorum ki geleceği garanti altında çünkü kendisini yakından tanıyoruz. Yakından çalıştık, o yüzden böyle bir futbolcunun bizimle burada her zaman yeri olacaktır."