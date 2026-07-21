Kylian Mbappe, kendini sahada bir yıldız olarak kabul ettirmekle yetinmedi; EA Sports FC oyununun en yeni sürümlerinin kapağındaki yerini yeniden almasının ardından dünya çapında bir futbol ikonu olarak varlığını pekiştirmeyi sürdürdü.

EA Sports şirketi, Real Madrid forması giyen Fransız golcü Kylian Mbappe'yi EA Sports FC 27 oyununun özel Ultimate Edition sürümünün kapak yıldızı olarak seçtiğini duyurdu; böylece Mbappe, dört yıl süren aradan sonra serinin kapağına geri dönmüş oldu.

Oyunun 2026 Eylül'ünün ortasında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Bu, daha önce EA Sports FIFA adıyla bilinen ve EA'nın en ünlü futbol oyununun kapağında Mbappe'nin dördüncü kez yer alışını temsil ediyor.

Fransız golcü, haberi bizzat doğruladı ve resmi kapak görselini sosyal medyada basit bir mesajla paylaştı: "Geri döndüm."

Bu görünümle birlikte Mbappe, Arjantinli Lionel Messi'nin rakamını yakaladı; her ikisi de oyunun kapağında dört kez yer almış oldu. İngiliz Wayne Rooney ise altı kez ile listenin başında yer alırken, onu beş kez ile Brezilyalı Ronaldinho takip ediyor. EA Sports temsilcisi Jeff Charm, Fransız yıldızın seçilmesine ilişkin şu yorumu yaptı: "Kylian'ın kulübü ve ülkesinin milli takımıyla elde ettiği başarılar, onu kuşağının en öne çıkan oyuncularından biri olarak sağlamlaştırdı."

Mbappe'nin seçildiğine dair açıklama, oyuncunun 2026 Dünya Kupası'ndaki parlak performansından günler sonra geldi. Mbappe, Fransa Milli Takımı'nı yarı finale taşıdı; ancak takım, daha sonra finalde Arjantin'i eleyerek şampiyonluğa ulaşan İspanya karşısında turnuvadan elendi.

Fransa'nın finale yükselmeyi başaramamasına rağmen Mbappe, 10 gol kaydederek Dünya Kupası'nın Altın Ayakkabı ödülünü kazandı ve futbol tarihinde Dünya Kupası gol kralı ödülünü iki kez kazanan ilk oyuncu oldu.

Aynı turnuvada Real Madrid'in golcüsü, gol sayısını 22'ye yükselterek Lionel Messi'yi (21) geride bıraktı ve Dünya Kupası'nın tarihi gol kralları listesinin zirvesine çıktı. Bu başarıyı 27 yaşında elde etti; milli takım kariyerini sürdürmesi hâlinde bu rakamı önümüzdeki sürümlerde artırma imkânı da bulunuyor.

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