Monaco ve Napoli, Icardi için yarışa girdi

Monaco ve Napoli'nin teklif götürdüğü Inter Milanlı yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin transferinde hareketli günler yaşanıyor.

'nın transfer gündeminde sıcak gelişmeler olmaya devam ediyor. Mauro Icardi'nin belirsizliğini koruyan transfer gündeminde yeni iddialar ortaya atıldı.

Hala 'a gitmek için umutlu olan Arjantinli futbolcuya ve 65 milyon euro ödemeye hazır olduğu öğrenildi.

Transfer döneminde adı birçok takımla anılan tecrübeli oyuncunun hangi takıma gideceği ise hala belirsiz görünüyor.

'in teknik direktör Antonio Conte'nin takımda istemediği oyuncuları yavaşça elden çıkarması şaşırtırken, Icardi'nin takımdan ayrılma haberi sürpriz olmadı.

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Falcao da Icardi'yi bekliyor

65 milyon euro teklif yapan Monaco başarılı futbolcuyu, 'la transfer görüşmelerine devam eden Falcao yerine düşünüldüğü iddia edildi.

Eğer bu transfer gerçekleşirse Kolombiyalı golcünün de sarı kırmızılı takıma imza atması hızalacak.