Monaco tavrını değiştirdi, Galatasaray Falcao'ya kavuşuyor

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Falcao'nun kulübü Monaco, transferle ilgili fikrini değiştirdi.

Yaz transfer döneminin en çok merak edilen konularından olan Falcao'nun transferinde mutlu sona ulaşmak üzere.

Kolombiyalı oyuncuyla anlaşmaya varan sarı kırmızılı ekip, haftalardır 'yu ikna etmeye çalışıyor.

L'Equipe'in haberine göre Monaco yöneticileri Falcao'nun geleceği ile ilgili fikirlerini olumlu yönde değiştirdi. Bu durum 33 yaşındaki yıldız golcüyü Galatasaray'a yakınlaştırıyor.

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Fransız ekip Wissam Ben Yedder, Henry Onyekuru ve Islam Slimani'yi kadrosuna katarak, Falcao'nun olası ayrılığından sonra doğacak boşluğu doldurma girişimlerinde bulundu.

Galatasaray'a transferinin önünde önemli bir engel kalmayan Radamel Falcao, geçtiğimiz sezon Monaco formasıyla çıktığı 39 maçta 16 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.