Monaco, Barcelona ile ilgili önemli bir hamle yapmayı değerlendiriyor

Ansu Fati'nin geleceğinde önemli bir dönüm noktası oluşturabilecek bir gelişmede, Monaco kulübü, oyuncunun Fransız takımında kalma konusundaki açık isteği doğrultusunda, İspanyol forveti kalıcı olarak kadrosuna katmak için Barcelona ile mutabık kalınan satın alma opsiyonunu devreye sokmayı değerlendiriyor.

Fransız "L'Équipe" gazetesi, Monako kulübünün 11 milyon avroluk satın alma opsiyonunu kullanmayı ciddi olarak düşündüğünü, ancak anlaşmanın tamamlanması için tüm tarafları tatmin edecek nihai bir mali anlaşmaya varılması gerektiğini belirtti.

Fati'nin Cuma akşamı Fransa Ligi'nde Paris FC karşısında ilk 11'de yer alması nadir bir olaydı, zira oyuncu 2026 yılında sadece iki kez ilk 11'de başlamıştı.

Kulüp, bu durumun taraflar arasında herhangi bir gerginliği yansıtmadığını, aksine son yıllarda tekrarlayan sakatlıklar nedeniyle yaşadığı zor dönemlerin ardından fiziksel gelişimini yakından takip etmenin bir parçası olduğunu vurguluyor.

23 yaşındaki Fati, bu sezon eski parlaklığının büyük bir kısmını geri kazanmayı başardı. Cuma günkü maç öncesinde Monaco formasıyla 24 maça çıkan Fati, 9 gol attı. Bunların 8'i Fransa Ligue 1'deydi ve bu sayıyla takımın en golcü ikinci oyuncusu oldu.

Oyuncunun kalma isteği ve fiziksel zorluklara rağmen nispeten parlak performansını sürdürmesi nedeniyle, Monaco yönetiminin önümüzdeki haftalarda kararını vermesi bekleniyor.