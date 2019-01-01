Moldova'nın Türk hocası Engin Fırat: Türkiye için üzüldüm

Moldova Milli Takım Teknik Direktörü Engin Fırat, Fransa karşısında alınan mağlubiyetten dolayı üzgün olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz haftalarda Moldova Milli Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirilen Türk çalıştırıcı Engin Fırat, karşısında alınan mağlubiyetten dolayı üzgün olduğunu dile getirdi.

EURO 2020 Elemeleri H Grubu’nda Fransa'ya konuk olan Moldova 1-0 öne geçmesine rağmen mücadeleden 2-1 yenilgiyle ayrıldı. Moldova Teknik Direktörü Engin Fırat, maç sonrası Fanatik'e yaptığı açıklamada, "Oyuncularım ellerinden geleni yaptı. Maçta 1-0 öne geçtik. Ama sonrasında hakem faktörü devreye girdi. Çok art niyetli bir yönetim sergiledi. Gollerden önce verilmeyen fauller var. Bir tanesi de tam önümde olmasına rağmen görmezden geldi. Hakem resmen bize operasyon yaptı” ifadelerini kullandı.

49 yaşındaki teknik direktör, yaşanan puan kaybından dolayı üzgün olduğunu belirterek şu şekilde konuştu:

"Eğer kazansaydık ya da berabere kalsaydık Moldova futbol tarihi için çok önemli bir sonuç olacaktı. Fransa’dan deplasmanda puan alabilseydik , EURO 2020’ye grup lideri olarak gitme şansını artıracaktı. Bundan dolayı 2-1’lik sonuçtan 1 değil, 2 defa üzüntü yaşadım."