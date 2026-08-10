Mokio, Ajax’ı Instagram’da düzeltti ve öfkeli tepkilerin hedefi oldu

Jorthy Mokio, Ajax'ın PEC Zwolle deplasmanında kazandığı maçın ardından sosyal medyada bir miktar tartışmaya yol açtı. Ajax, 0-2'lik galibiyetin ardından on sekiz yaşındaki golcünün Instagram Hikayeleri'nde Belçika bayrağı emojisiyle yer aldığı bir fotoğrafını paylaştı, ardından Mokio bunu Kongolu bir bayrak yorumu yaparak düzeltti.

Mokio'nun tepkisi tek başına değil. Gent doğumlu orta saha oyuncusu, daha önce Belçika adına bir kez milli olduktan sonra bu yılın başlarında futbol milli takım tercihini değiştirerek bundan böyle Demokratik Kongo Cumhuriyeti adına oynama kararı aldı.

X'te Mokio'nun düzeltmesi hararetli tepkilere yol açarken, özellikle Belçikalı futbol taraftarları seslerini yükseltiyor. Çok izlenen bir paylaşımın altında bir kullanıcı onun tercihini "tek karede nankörlük" sözleriyle özetliyor.

Diğer Belçikalı taraftarlar daha az sert tepki veriyor, ancak onlar da eleştirel. Bir kullanıcı, "Sonunda işler yolunda gitmezse bunu mutlaka hatırlayacaktır" diye yazarken, bir başkası Belçika federasyonunun "çifte vatandaşlığa sahip oyuncuları artık yetiştirmemesi gerektiğini" savunuyor.

Aynı zamanda çok sayıda başka kullanıcı ise tam tersine Mokio'yu savunuyor. Tepkilerden birinde "Onun seçimine saygı duyun, bu kadar basit" denilirken, bir başka kullanıcı da "Burada nankörce olan ne? O, Kongo'yu seçti ve bunu kamuoyu önünde de açıkladı" diye yazıyor.

Ayrıca, Mokio'nun yanına yalnızca doğru bayrağın konulması gerektiğini düşünen taraftarlar tarafından Ajax da hedef alınıyor. "Mokio, Demokratik Kongo Cumhuriyeti adına oynamak istiyor, o halde doğru bayrağı kullanalım" deniliyor.







