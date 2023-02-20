Mohammed Kudus, Christian Atsu'yu andıktan sonraki kararından dolayı hakeme saygılarını iletti

Mohammed Kudus, Ajax'ın Sparta Rotterdam'ı mağlup ettiği maçta Christian Atsu'yu andı ve hakeme saygılarını iletti.

Mohammed Kudus, Sparta Rotterdam'a gol attı

Christian Atsu'ya atfetti

Hakem sarı kart göstermedi

NE OLDU? Ajax, Eredivisie'de Sparta Rotterdam'ı 4-0 mağlup ederken 84. dakikada Mohammed Kudus de golünü kaydetti. Mohammed Kudus attığı golden sonra formasını çıkardı ve altında 'R.I.P. ATSU' (Huzur içinde uyu Atsu) yazılı tişörtünü kameralara gösterdi. Hollandalı hakem Pol van Boekel, formasını çıkaran Mohammed Kudus'un yanına geldi. Kurallar gereği Ganalı yıldıza sarı kart göstermesi gereken Boekel bu kuralı uygulamadı.

NE SÖYLENDİ? Mohammed Kudus, Boekel'in sarı kart göstermemesi hakkında şunları söyledi: "Bu ölüm kalım meselesi. Futbolun kurallarından daha önemli. Hakem yanıma geldi. Buna izin verilmediğini, ancak durumu anlayabildiğini söyledi. Bunun için ona minnettarım. Ona büyük saygı duydum"

BAŞKA NE SÖYLENDİ? Mohammed Kudus gol sevinci ile ilgili olarak şunları söyledi: "Bu Christian içindi. Türkiye'de yaşananları herkes biliyor. O benim için değerli biri olduğundan bunu yapmayı seçtim. Ondan çok şey öğrendim. Bana düzenli olarak tavsiyelerde bulundu. Bugün yaptığı her şey onun içindi. Gol atamasaydım maçtan sonunda da tişörtümü gösterecektim."