Mohamed Salah'ın testi pozitif çıktı
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Savunmacılarından gelen peş peşe sakatlık haberleriyle sarsılan Liverpool'a bir kötü haber de Mohamed Salah'tan geldi.
Mısır Futbol Federasyonu, Salah'ın testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Federasyondan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Mısır Millî Takımı ve Liverpool'un yıldız oyuncusu Salah'ın testi pozif çıkmıştır. Oyuncu hiçbir semptom göstermemektedir" denildi.
Mısır'da millî takımın diğer oyuncularının testlerinin ise negatif çıktığı belirtildi.
Salah, Liverpool'un 21 Kasım'da ligde Leicester City, 25 Kasım'da da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta ile yapacağı maçlarda forma giyemeyecek.