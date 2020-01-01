Mohamed Salah'ın testi pozitif çıktı

Mısır Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada yıldız oyuncunun testinin pozitif olarak sonuçlandığı duyuruldu.

Savunmacılarından gelen peş peşe sakatlık haberleriyle sarsılan 'a bir kötü haber de Mohamed Salah'tan geldi.

Futbol Federasyonu, Salah'ın testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Federasyondan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Mısır Millî Takımı ve Liverpool'un yıldız oyuncusu Salah'ın testi pozif çıkmıştır. Oyuncu hiçbir semptom göstermemektedir" denildi.

Mısır'da millî takımın diğer oyuncularının testlerinin ise negatif çıktığı belirtildi.

Salah, Liverpool'un 21 Kasım'da ligde , 25 Kasım'da da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ile yapacağı maçlarda forma giyemeyecek.