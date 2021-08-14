Mohamed Salah yeni sezona rekorla başladı

Liverpool’un Norwich maçında yıldızlaşan Mohamed Salah bir rekora imza attı.

Premier Lig’de 2021-22 sezonunun açılış haftasında Liverpool, ligin yeni ekibi Norwich’e konuk oldu.

Geçtiğimiz sezon yaşanan hayal kırıklığının ardından yeni bir sayfa açarak tekrar şampiyonluğu hedeflemek isteyen Liverpool, yeni sezona galibiyetle başladı.

Norwich’i 3-0’lık skorla deviren Liverpool’da Mohamed Salah, performansıyla yıldızlaşan isimlerin başında geldi.

Salah rekorla başladı

Bununla birlikte Salah, Premier Lig’de son beş sezonun açılış haftasında rakip fileleri havalandıran ilk oyuncu oldu.

Mısırlı yıldız, şampiyonluğa ulaştıkları efsanevi 2019-20 sezonunun ilk haftasında da Norwich filelerini havalandırmıştı.

Salah, 2020-21 sezonunun ilk haftasında ise Bielsa yönetimindeki Leeds United ağlarını havalandırmıştı.

2017 ✅

2018 ✅

2019 ✅

2020 ✅

2021 ✅@MoSalah is the first-ever player to score on 5️⃣ successive #PL opening weekends 🇪🇬👑#NORLIV pic.twitter.com/8k2RgcMWcT — Premier League (@premierleague) August 14, 2021

Salah’ın Norwich karşısındaki performansı

Liverpool’un attığı üç gole de direkt etki eden Mısırlı yıldız karşılaşmayı bir gol iki asistle tamamladı.

26. dakikada Diogo Jota’ya asist yapan yıldız oyuncu, 65. dakikada da Firmino’ya gol pasını verdi.

Dakikalar 74’ü gösterdiğinde ise ipleri tekrar eline alan Salah, sol ayağıyla alışageldiğimiz şutların birini çekti ve şık vuruşuyla skoru tayin eden golü kaydetti.

Liverpool’u neler bekliyor?

Transfer döneminde kadrosuna RB Leipzig’ten Ibrahima Konate’yi katan Liverpool, Wijnaldum gibi önemli bir ismi kaybetmesine karşın orta sahaya takviye yapmadı.

Van Dijk’ın da dönüşüyle birlikte tekrar hedef yükseltmek isteyen klopp’un öğrencileri, ikinci haftada ise Sean Dyche yönetimindeki Burnley’i Anfield’da ağırlayacak.

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