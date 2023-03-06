Mohamed Salah, Liverpool formasıyla Premier Lig'de kırdığı rekoru çay içerek kutladı

Mohamed Salah, Manchester United'ı 7-0 mağlup ettikleri maçta kaydettiği iki gol ile rekor kırarken bu zaferi çay içerek kutladı.

Salah, Liverpool'un PL'de en golcü oyuncusu oldu

Takıma katıldığından yana bu rekorun peşindeydi

Zafer dolu geceyi çay içerek bitirdi

NE OLDU? Liverpool, Manchester United'ı 7-0 mağlup ederken Mısırlı yıldız Mohamed Salah, Robbie Fowler'ı geçti ve 129 golle Liverpool tarihinin Premier Lig'de en çok gol atan oyuncusu oldu.

NE SÖYLENDİ? Galibiyetin ardından Sky Sports'a konuşan Mohamed Salah şunları söyledi: "Bu çok özeldi. Yalan söyleyemem. Bu rekor buraya geldiğimden beri aklımdaydı. İlk sezonumdan sonra hep bunu hedefledim. Bu yüzden bugün Manchester United'a karşı bu rekoru kırmak inanılmaz. Ailemle kutlama yapmak ve papatya çayı içip uyumak için eve gidiyorum!"

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

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BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Mohamed Salah yalnızca Liverpool'un ligde en golcü oyuncusu olmakla kalmadı, aynı zamanda Manchester United'a karşı üst üste altı maçta gol atan Kırmızıların ilk ismi oldu.

SIRADA NE VAR? Mohamed Salah ve arkadaşları, 11 Mart'ta Premier Lig'de Bournemouth ile karşılaşacaklar. Ardından 15 Mart'ta Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid sınavına çıkacaklar.