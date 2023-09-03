Mohamed Salah'ın takım arkadaşı, Mısırlı yıldızın hangi takıma gideceğini açıkladı

Mohamed Salah'ın takım arkadaşı Dominik Szoboszlai, Mısırlı yıldızın gönlünde yatan kararı açıkladı.

Mısırlı yıldıza Suudi Arabistan'dan büyük teklif var

Al Ittihad, Mohamed Salah'ı için ikinci teklif yapacak

Ancak Salah, Liverpool'da kalmak istiyor

NE OLDU? Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah için Al Ittihad, 150 milyon sterlin'lik bir teklifte bulundu. Liverpool bu teklifi kabul etmese de Suudi Arabistan ekibi, Mısırlı oyuncu için ikinci bir teklif yapacak. Peki Mohamed Salah ne düşünüyor?

NE SÖYLENDİ? Mohamed Salah'ın takım arkadaşı Szoboszlai, BBC Sport'a şunları söyledi: "Futbolda böyle şeyler yaşanıyor. Bu konuyu herkes konuşuyor. Ama Salah kaldığı için gerçekten çok mutluyuz. Elbette kendi aramızda konuşuyoruz, o kalmak istiyor, burada olmak, bizimle olmak istiyor. Gerçekten mutluyuz. Takımda onun gibi oyunculara ihtiyacımız var."

BÜYÜK RESİM: Mohamed Salah, Arsenal'ın Aston Villa'yı 3-0 mağlup ettiği mücadelede gol atmayı başardı.

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SIRADA NE VAR? Liverpool, Mohamed Salah'ın Suudi Arabistan büyüsüne kapılmayarak takımda kalmasını umacak.