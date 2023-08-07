Liverpool yıldızı Mohamed Salah'ın menajeri, Mısırlı oyuncunun Suudi Arabistan'dan büyük bir teklif aldığı iddialarına yanıt verdi.

Mısırlı forvet, Anfield'da kalmaya devam edecek

Adı Al-Ittihad ile anılıyordu

Sözleşmesi 2025'e kadar devam ediyor

NE OLDU? Cristiano Ronaldo ile başlayan Suudi Arabistan'a transfer olma akımı, Karim Benzema, Sadio Mane, Roberto Firmino ve Riyad Mahrez gibi isimlerle devam etti. Mohamed Salah'a Al-Ittihad'dan 180 milyon euro'luk (198 milyon $) teklif olduğu iddia edilirken Mısırlı yıldızın menajeri söylentilere yanıt verdi.

NE SÖYLENDİ? Mohamed Salah'ın menajeri Ramy Abbas kişisel Twitter hesabında şunları söyledi: "Bu yıl Liverpool'dan ayrılmayı düşünseydik geçen yaz sözleşmemizi yenilemezdik. Mohamed, Liverpool'a bağlı kalmaya devam edecek."

BÜYÜK RESİM: Al Riyadiah'ın haberine göre, Al-Ittihad, Liverpool'a Mohamed Salah için 60 milyon euro teklif edecek. Ayrıca Al Ittihad, Mohamed Salah'a iki yıllık anlaşma için 180 milyon euro ödemeye hazır. Mohamed Salah, 2022'de Liverpool ile sözleşmesini üç yıl uzattı. Kırmızılarda geçirdiği altı yılda takımın önemli bir parçasına dönüştü.

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SIRADA NE VAR? Premier Lig Altın Ayakkabı'nın üç kez sahibi olan Mohamed Salah, Liverpool için 305 maçta 186 gol kaydetti. Jürgen Klopp'un ekibinde daha nice başarılar göstermek istiyor.