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Brazil v Egypt - International FriendlyGetty Images Sport

Çeviri:

Mohamed Salah'ın Belçika maçındaki olağanüstü performansı

M. Salah
Mısır
Belçika
Dünya Kupası
Mısır
Belçika

İlk zaferle taçlandıracak mı?

Mısır milli takımının yıldızı Mohamed Salah, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ilk turunda bugün Pazartesi günü Belçika ile oynanan maçta önemli bir başarıya imza attı.

İstatistik konusunda uzmanlaşmış "Opta" ağı, "X" hesabında şunları yazdı: "Bugün doğum gününü kutlayan Mohamed Salah, 34 yaşında (kaleciler hariç) Dünya Kupası'nda Mısır milli takımıyla maça çıkan en yaşlı oyuncu oldu."

Ağ, "Salah, rekor sahibi (45 yaş 161 gün) tecrübeli kaleci Essam El-Hadary'den sonra, Dünya Kupası'nda Mısır milli takımıyla forma giyen en yaşlı oyuncu oldu" diye ekledi.

Dünya Kupası
Belçika crest
Belçika
BEL
Mısır crest
Mısır
EGY

Mısır milli takımı, Belçika, İran ve Yeni Zelanda ile birlikte D Grubu'nda yer alıyor.

Salah, 2018 Dünya Kupası'nda Mısır Milli Takımı adına bir gol atmıştı, ancak Firavunlar, Dünya Kupası tarihindeki ilk galibiyetlerini hâlâ arıyor.

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