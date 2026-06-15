Mohamed Salah'ın Belçika maçındaki olağanüstü performansı

Mısır milli takımının yıldızı Mohamed Salah, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ilk turunda bugün Pazartesi günü Belçika ile oynanan maçta önemli bir başarıya imza attı.

İstatistik konusunda uzmanlaşmış "Opta" ağı, "X" hesabında şunları yazdı: "Bugün doğum gününü kutlayan Mohamed Salah, 34 yaşında (kaleciler hariç) Dünya Kupası'nda Mısır milli takımıyla maça çıkan en yaşlı oyuncu oldu."

Ağ, "Salah, rekor sahibi (45 yaş 161 gün) tecrübeli kaleci Essam El-Hadary'den sonra, Dünya Kupası'nda Mısır milli takımıyla forma giyen en yaşlı oyuncu oldu" diye ekledi.

Mısır milli takımı, Belçika, İran ve Yeni Zelanda ile birlikte D Grubu'nda yer alıyor.

Salah, 2018 Dünya Kupası'nda Mısır Milli Takımı adına bir gol atmıştı, ancak Firavunlar, Dünya Kupası tarihindeki ilk galibiyetlerini hâlâ arıyor.