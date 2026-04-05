Mohamed Ihattaren geleceği hakkında konuştu: "Onları eli boş bırakamazsınız"

Mohamed Ihattaren, Fortuna Sittard'ın bir sezon daha uzatma opsiyonunu kullanmasından memnun. Orta saha oyuncusu, "Goedemorgen Eredivisie" programında yaptığı açıklamada, kulübü eli boş bırakmak istemediğini söyledi

Fortuna Sittard kısa süre önce Ihattaren'i bir sezon daha kadrosunda tutma opsiyonunu kullandı. "Bir yıllık sözleşme imzalamıştım, artı bir sezon daha."

Mario Been, Ihattaren'i kesiyor. "Fortuna'ya haksızlık etmek istemem, ama bu niteliklere sahip bir oyuncu bir yıl daha orada oynamamalı."

Sunucu Fresia Cousiño Arias, bir sezonluk opsiyonun kullanılması, 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun önümüzdeki sezon da Sittard'da oynamaya devam edeceği anlamına gelmediğini belirtti. 

“Transfer ücreti ödemeden ayrılmamın da doğru olmadığını düşünüyorum. Bana orada oynama şansı verdiler,” diyor Ihattaren, devam etmek için güvene ihtiyacı olduğunu kabul ediyor. “Onları eli boş bırakamazsınız.” 

Been, Faslı oyuncunun geleneksel ilk üçe adım atmaya hazır olduğunu düşünüyor. “Şu anda attığım adımlar doğru. Bu yüzden mantıklı bir adım atmak istiyorum. İster yurt içinde ister yurt dışında olsun. İçimden gelmeli, öylece bir şey yapmayacağım.” 

Ihattaren, teknik direktör Danny Buijs ile iyi bir ilişkisi var. “Umarım o da ayrılır, çünkü böyle bir sezonun ardından bunu hak ediyor. Bence bunu hak ediyor,” diyor Buijs’in minnettar öğrencisi, gelecek sezon için seçeneklerini açık tutuyor.

