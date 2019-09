Mohamed Elneny: Abdullah Avcı, Klopp ve Guardiola gibi

Beşiktaş'ın Arsenal'den kadrosuna kattığı Mısırlı yıldız Mohamed Elneny, Abdullah Avcı'nın futbol tarzını Guardiola ve Klopp'a benzetti.

Beşiktaş’ın ’ya giden Gary Medel’in boşluğunu doldurmak için İngiliz devi ’den kadrosuna kattığı Mohamed Elneny, Milliyet'ten Serdar Sarıdağ'a verdiği röportajda, birçok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Siyah beyazlı kulüpte her açıdan çok güzel bir ortam bulduğunu belirten 27 yaşındaki Mısırlı yıldız, Beşiktaş forması altında başarılara imza atmak istediğini dile getirdi.

Elneny, Abdullah Avcı hakkında övgü dolu sözler kullandı ve, "Takımla antrenmanlara çıkmaya başladıktan sonra ilk olarak şunu fark ettim; Hocamız Guardiola ve Klopp tarzı futbol oynatmaya çalışıyor. Topa sahip olmaya çalışıyor. Uzun topu sevmiyor. Topu gereksiz yere kaybetmeyi sevmiyor. Kaybettiğimiz zaman en kısa zamanda o topu geri almaya çalışıyor. Futbol daha da zor bir hale geldi ama şu bir gerçek ki topa sahip olursanız gol yemezsiniz. Hocamız topun arkasından koşmayı değil, topa sahip olmamız gerektiğini söylüyor. Bu durum benim de çok sevdiğim bir tarz. Beşiktaş’a gelmeden önce Abdullah Avcı’nın nasıl bir sistem kullandığını bilmiyordum. İlk idmandan sonra menajerimi arayıp çok mutlu bir şekilde, ‘Benim oynamaktan keyif aldığım futbol burada oynanıyor’ dedim. Gün geçtikçe de ne kadar doğru bir karar verdiğimi fark ettim. Hocanın çok iyi gözlemleri var ve Abdullah Avcı’nın neden en değerli hocalarla isminin kıyaslandığını artık çok daha iyi biliyorum. Ayrıca Abdullah Avcı beni neden çok istedi onu da daha iyi anlıyorum.

"Beşiktaş taraftarı desteklerini hissettiriyor"

Mısırlı futbolcu siyah beyazlı taraftarların durmadan tezahüratta bulunduğunu ve bu durumun kendisini çok şaşırttığını söyledi:

"Beşiktaş taraftarını çok iyi biliyorum. Zaten statta da bulundum. Onlarla ilgili ilk izlenimim beni çok şaşırttı, çünkü tezahüratı hiç bırakmıyorlar. Takıma çok büyük bir destekleri oluyor ve bu gerçekten de bizler için çok önemli. O nedenle o büyük desteği arkamda hissederek oynamayı çok istiyorum. Bizi her maçta desteklemeye devam etsinler. Çünkü biz her maçta elimizden geleni yapacağız. Her şeyi beraber başaracağız ve inşallah onların desteğiyle tüm kulvarlarda başarılar elde edeceğiz."

"Futbola 3 yaşında sokaklarda başladım"

Beşiktaşlı yıldız, aile içinde birçom futbolcu olduğundan bahsederken, "Kendime ‘futbolcu olmasaydım ne olurdum’ diye hiç sormadım. Çünkü futbolun içinde olan bir aileden geliyorum. Babam futbolcuydu. Onun babası da futbolcuydu. Ailem futbola çok önem veriyor. Hatta kız kardeşim bile futbol oynuyor. O yüzden aklıma futbol ha rici bir meslek gelmedi. Futbola 3 yaşımda sokaklarda başladım" şeklinde konuştu.

"Mesut Özil'i de çağırdım"

Mısırlı yıldız, Arsenal’den takım arkadaşı Mesut Özil’in de Beşiktaş’la anlaşması yönünde kendisine tavsiyede bulunduğunu açıkladı.

Mesut’la çok yakın arkadaş olduklarını kaydeden Mohamed Elneny, “Mesut çok sevdiğim ve değer verdiğim bir dostum. Orada çok güzel anılarımız oldu. Elbette Beşiktaş’a gelmeden önce kendisiyle konuştum. Mesut sonuç olarak Türk ve ’yi bilen biriyle konuşmak ve ona danışmak istedim. Mesut düşünmeden gitmemi söyledi zaten. Buraya geldikten sonra onu aradım. ‘Beşiktaş çok büyük bir kulüp buraya mutlaka gelmelisin’ dedim” ifadelerini kullandı.

"Salah benim kardeşim"

Mohamed Elneny, ve Milli Takımı’nda uzun yıllar birlikte top koşturduğu Mohamed Salah’la ilgili düşüncelerini dile getirdi:

"Kendisi gibi 27 yaşında olan Salah’la futbol kariyerlerinin tüm aşamalarında beraber olduklarını aktaran Elneny, “Mohamed Salah için arkadaşım demeyi sevmiyorum. Çünkü o benim arkadaşım değil, kardeşim. Kendisiyle ilk profesyonel olduğumuzda aynı takımda iki sene oynadık. Sonra o Basel’e gitti. Ardından ben gittim yine beraber oynadık. Sonra ikimiz de İngiltere’ye gittik. Kendisi çok büyük bir oyuncu. Bunu herkes biliyor. Premier Lig’deki en önemli oyunculardan biri. Futbol açısından da oyun içerisinde ne istediğini bilen bir oyuncu. Ufak detayları iyi görerek bunları çok iyi değerlendirebilen bir futbolcu. Kendisine nice başarılar diliyorum.”

"Ahmed Hassan transferimde etkili oldu"

Siyah-beyazlı kulüpten teklif aldıktan sonra vatandaşı olan Ahmed Hassan’la görüştüğünü aktaran Elneny, “Ahmed Hassan, Mısır’da çok büyük bir efsane. Beşiktaş taraftarının onu ne kadar sevdiğini çok iyi biliyorum. Burada sevgi anlamında onun seviyesine gelebilirsem bu beni çok mutlu edecektir. Beşiktaş’ın büyüklüğü, Şampiyonlar Ligi’nde yaptıkları buraya gelmemde etkili oldu. Teklif gelince hiç düşünmeden kabul ettim. Burada çok güzel bir aile ortamı var. Futbolcular olsun, çalışanlar olsun iyi bir ortama sahibiz” ifadelerini kullandı.