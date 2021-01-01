Mönchengladbach, Adi Hütter için rekor ödeme yapabilir

Borussia Mönchengladbach, Frankfurt Teknik Direktörü Adi Hütter'i rekor bir bonservisle takımın başına getirebilir.

Borussia Mönchengladbach Teknik Direktörü Marco Rose gelecek sezon Borussia Dortmund'un başına geçecek. Yeni teknik direktör arayışı içinde olan Mönchengladbach, Eintracht Frakfurt Teknik Direktörü Adi Hütter'i gündemine aldı.

BILD'de yer alan habere göre, Borussia Mönchengladbach, Franfurt ile 2023 yılına kadar kontratı olan 51 yaşındaki antrenör için, 7.5 milyon euro + 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

2.5 milyon euro'luk bonus, Borussia Mönchengladbach takımı Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanırsa aktif olacak. Böylece ödenecek ücret 10 milyon euro'yu bulabilecek.

Haberde ayrıca, kulüp çalışaları Fredi Bobic ve Bruno Hübner'in ayrılıklarının, Hütter'in kulüpten kopmasının habercisi olduğu belirtildi.

Frankfurt bu sezon ne yaptı?

Bundesliga'da bu sezon tüm dikkatleri üzerine toplamayı başaran Eintracht Frankfurt, 28 haftada topladığı 53 puanla 4. sırada yer alıyor. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hedefleyen Hütter'in öğrencileri, 5. sıradaki Borussia Dortmund'un 7 puan önünde yer alıyor.

Eintracht Frankfurt, devre arasında Bursaspor'dan genç yıldız Ali Akman'ı kadrosuna katmıştı. Alman ekibi kurallar gereği Ali Akman'ı gelecek sezon oynatabilecek.

Adi Hütter'in teknik direktörlük kariyerinden satırbaşları

Antrenörlük kariyerine Salzburg alt yapısında başlayan Adi Hütter, 2009 yılında Avusturya'nın Altach takımında ilk A Takım teknik direktörlüğü deneyimini yaşadı.

3 yıl burada kalan Hütter, 2014 yılında Salzburg'un teknik direktörlüğüne getirildi. Salzburg'da kaldığı bir yılda iyi işler çıkaran genç teknik adam, 2015 - 2018 arasında Young Boys'un başına getirildi.

2018 yılında Frankfurt'un yeni teknik direktörü olarak açıklanan Hütter, Bundesliga'da görev yapan en iyi antrenörlerden biri olarak gösteriliyor.