Modrić, Ronaldo’nun yanında tecrübeli oyuncular listesinde yer alıyor… Bellingham’dan olağanüstü bir rakam

2026 Dünya Kupası grup aşamasının ilk turunda İngiltere ile Hırvatistan arasında oynanacak maç, her iki takımın yıldızları Luka Modrić ve Jude Bellingham’ın sahip olduğu tarihi istatistikler nedeniyle ek bir önem kazanıyor.

İki Avrupa milli takımı, bugün Çarşamba akşamı "AT&T" Stadyumu'nda Dünya Kupası'nın son grubundaki maçların açılışında karşı karşıya gelecek.

Modrić, 40 yaşına ulaşmış olmasına rağmen zamana meydan okumaya devam ediyor. Hırvatistan milli takımının kaptanı, yeni bir Dünya Kupası turnuvasına hazırlanıyor; bu durum, yaklaşık iki yıldır en üst seviyede sergilediği olağanüstü istikrarını yansıtıyor.

Öte yandan, Bellingham maça henüz 22 yaşında giriyor, ancak şimdiden onu Avrupa ve dünya futbolunda neslinin en öne çıkan yıldızlarından biri haline getiren zengin bir uluslararası kariyere sahip.

İstatistik ağı “Opta”ya göre, Modrić, 2006, 2014, 2018, 2022 ve 2026 turnuvalarında yer alarak, 5 veya daha fazla farklı Dünya Kupası turnuvasına katılan dördüncü Avrupalı futbolcu oldu ve Portekizli Cristiano Ronaldo (6 turnuva), Alman futbolcular Lothar Matthäus ve Manuel Neuer'in yer aldığı listeye katıldı.

Ayrıca Fransız “Stats Foot” ağı, Hırvatistan kaptanının 40 yaş 260 gün ile Dünya Kupası maçında forma giyen en yaşlı üçüncü saha oyuncusu olduğunu belirtti. Onu, 42 yaş 39 gün yaşında oynayan Kamerunlu Roger Milla ve ve bu turnuvada 41 yaş 132 gün yaşında forma giyen Portekizli Cristiano Ronaldo'nun ardından.

Öte yandan, Bellingham genç yaşında rekorları kırmaya devam ediyor. “Opta” ağı, İngiltere’nin yıldızının, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası dahil olmak üzere 4 farklı büyük turnuvada yer alan tarihteki en genç Avrupalı oyuncu olduğunu, sadece 22 yaş 353 gün ile bu rekoru kırdığını bildirdi.

Real Madrid'de forma giyen Bellingham, İngiltere milli takımıyla 2022 Dünya Kupası'nda, 2020 ve 2024 Avrupa Şampiyonası'nda yer aldı ve 2026 Dünya Kupası'nda da forma giyecek.