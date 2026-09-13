Modric'e karşı büyük öfke

Milan'ın teknik direktörü Ruben Amorim'in, Roma karşısındaki maçın devre arasında Luka Modric'i oyundan alma kararı, İtalya'da geniş çaplı tartışmalara yol açtı. Çünkü Hırvat yıldız, takımının Olimpico Stadı'nda iki gollük mağlubiyetle geride olduğu bir anda kendini sahanın dışında buldu.

İspanyol "AS" gazetesi, kariyerinin bu aşamasında Amorim'in oyun tarzının gereksinimleriyle başa çıkma kabiliyetine dair artan sorular ışığında, Modric'e yönelik büyük bir öfkenin bulunduğunu aktardı.

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Milan ilk yarıyı 2-0 geride tamamlamış, Amorim ise ikinci yarının başında sürpriz bir değişikliğe giderek Modric'i çıkarıp Youssouf Fofana'yı oyuna alarak takımının orta sahasına daha fazla hız ve dinamizm kazandırmaya çalışmıştı.

İşler Portekizli teknik adamın istediği gibi gitti; Milan ikinci yarıda güçlü bir dönüş yapmayı başardı ve Moreira'nın attığı iki golle takımı 2-2'lik beraberliğe taşıdı. Bu durum Amorim'e kararı için güçlü bir gerekçe sundu, ancak Modric'in geleceği ve takım içindeki rolü hakkındaki tartışmaların kapısını kapatmadı.

Amorim kararına açıklık getirirken şunları söyledi: "Luka'nın maçta rahat hissetmesi için topa iyi hâkim olmamız gerekiyor. Eğer maç, top kaybı ve çılgınca koşulardan oluşan bir diziye dönüşürse, bu ona uygun bir maç olmaz. Bu yüzden ikinci yarıda Fofana'yı oyuna alarak tarzımızı değiştirdik; çünkü orta sahada daha fazla hıza ihtiyacımız olduğunu fark ettik."

Açıkça üç savunmacıyla oynama yöntemine dayanan Portekizli teknik adam, Modric'in çokça geriye, stoperlerin yakınına çekildiğini ve bunun da atakları başlatabilecek ve hatlar arasında hareket edebilecek oyuncu sayısını azalttığını belirtti.

Tartışma, Milan için hassas bir dönemde geldi. Takım iki galibiyet elde ettikten sonra üst üste ikinci maçında berabere kaldı ve Amorim üzerindeki baskı artarken, Modric'in devre arasında oyundan alınması, 41 yaşındaki oyuncunun takımla en iyi seviyesini sürdürebilme kabiliyetine dair yeni bir tartışma kapısı araladı.