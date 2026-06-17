Modrić, 2018 Dünya Kupası finalindeki yenilgiyle ilgili: Bu nedenle çok tiksiniyorum

Hırvatistan’ın yıldızı Luka Modrić, Almanya’da Fransa’ya karşı 4-2 yenildikleri 2018 Dünya Kupası finalindeki mağlubiyetin hayal kırıklığını hâlâ yaşıyor.

"L'Équipe" gazetesine verdiği röportajda, Hırvatistan ile bir kez daha Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan Luka Modrić, turnuvayla ilgili anılarını anlattı ve elbette 2018'de Fransa milli takımı karşısında final maçında yaşadıkları yenilgiden de bahsetti.

Ona göre, takımının o maçta yeterli desteği alamadığı ve şanssız olduğu açıktı.

Luka şöyle konuştu: “Öncelikle, Hırvat spor tarihine tarihi bir sayfa yazmış olmaktan gurur duyuyorum. Final maçına gelince, şanssızlığımızdan dolayı büyük bir tiksinti duyuyorum; hatta bir an bile şanslı olmadığımızı söyleyebilirim.”

Ve şöyle devam etti: “Zor bir serbest vuruştan bir kendi kalesine gol yedik ve muhteşem bir beraberlik golünün ardından penaltıda şanssızlık yaşadık. Perisic topa kasten eliyle dokunmadı. Skor 2-1 olduğunda işler bizim için zorlaştı. Özellikle de yüksek kaliteli oyunculara sahip, iyi organize olmuş güçlü bir takıma karşı oynuyorduk.”

Son olarak şunları ekledi: “Tabii ki Kylian Mbappé’yi de unutmayalım. Dünya Kupası’nın en iyi genç oyuncusu ödülü parmaklarının ucundaydı.”