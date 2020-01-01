Koronavirüs

MLS'te takım antrenmanları 24 Nisan'a kadar ertelendi

Son güncelleme
Yorum()
MLS
Daha önce 3 Nisan'a kadar ertelenen MLS antrenmanlarının süresi uzatıldı.

MLS takım antrenmanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 24 Nisan'a kadar ertelendi.

MLS'in internet sitesinde yer alan açıklamada, salgın sebebiyle daha önce 3 Nisan'a kadar ertelendiği duyurulan takım antrenmanlarının 24 Nisan'a kadar yapılmayacağı belirtildi.

Açıklamada, antrenman tesislerinin sadece tedavi gören futbolcular için açık kalacağı ifade edildi.

Editörün Seçtikleri

Daha fazla takım

    Öte yandan MLS'te 2020 sezonu, 1 Mart'ta yapılan maçlarla başlamıştı. Salgın yüzünden 12 Mart'ta verilen kararla karşılaşmalar bir aylığına askıya alınmıştı. Daha sonra bu süre 10 Mayıs'a kadar uzatılmıştı.

    Kapat