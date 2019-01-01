MLS yetkilisi Don Garber: Milan, Zlatan Ibrahimovic'i istiyor
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Don Garber, ESPN' e yaptığı açıkalamada, "Zlatan Ibrahimovic çok ilginç birisi. Saha içinde ve dışında heyecan veriyor. 38 yaşında ancak dünyanın en iyi kulüplerinden biri olan Milan onu almak için uğraşıyor. Kendisini MLS'te görmek isterim ama son karar LA Galaxy'nin" ifadelerini kullandı.
LA Galaxy'nin çıkan haberlerde Ibrahimovic ile sözleşme uzatmak istediği ve İsveçli yıldıza yıllık 7 milyon euro önerebileceği iddia edilmişti.
2018 yazından bu yana LA Galaxy'de forma giyen Ibrahimovic, kariyerinde Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan, Paris Saint-Germain ve Manchester United gibi dev kulüplerin formalarını giydi.