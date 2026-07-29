Thomas Müller, başındaki altın tacı düzeltti ve devasa tahtına oturdu.

36 yaşındaki oyuncunun sevinmek için fazlasıyla nedeni vardı: Eski Bayern Münih yıldızı, Salı akşamı MLS'in Shooting Challenge etkinliğinde yeni bir rekora imza attı ve özellikle TV yorumcularını hayrete düşürüp saf bir coşkuya sürükledi.

79 puana ulaşan Müller, geçen yıl 72 puan toplayan Evander'a ait önceki en iyi dereceyi geride bıraktı. Brezilyalı oyuncu, Müller'in performansının ardından bir kez daha yarışma dışı olarak sahne aldı ve derecesini geliştirmeye çalıştı, o da 79 puana ulaştı. Bunun üzerine Müller, FC Cincinnati profesyonelinin başına tacını koydu.





Thomas Müller'li Vancouver Whitecaps şu anda Western Conference'un lideri

"Skills Challenge'ı seviyorum" diyen Müller, tahtında oldukça neşeli görünüyordu. Shooting Challenge, MLS All-Star Skills Challenge'ın bir parçası ve geleneksel olarak MLS All-Star maçının arifesinde düzenleniyor. Bu etkinlikte seçilmiş MLS profesyonelleri, sınırlı bir süre içinde kalenin içinde ve çevresindeki mümkün olduğunca çok hedefi vurarak şut isabetlerini ortaya koyuyor.

Müller'in yanı sıra bu yıl ABD milli takım kaptanı Tim Ream (Charlotte FC), Kanadalı Dünya Kupası kalecisi Maxime Crépeau (Orlando City) ve Javier Ruiz (Club Necaxa) da diğer kategorilerde zafere ulaştı.

All-Star maçı Çarşamba akşamı (yerel saatle) North Carolina'da oynanacak. Müller'in yanı sıra Güney Koreli Heung-Min Son da sahada olacak. İkili, Pazar günü Müller'in Vancouver Whitecaps ile Western Conference zirve mücadelesinde Los Angeles FC ile karşılaşacağı maçta yeniden karşı karşıya gelecek. Her iki takım da şu anda 33 puanla tablonun zirvesinde yer alıyor.