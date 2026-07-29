MLS'te yeni rekor: Thomas Müller tacı başına taktı

Thomas Müller başındaki altın tacı düzeltti ve devasa tahtına oturdu.

36 yaşındaki oyuncunun kutlama yapmak için de fazlasıyla nedeni vardı: Eski Bayern Münih yıldızı, salı akşamı MLS'in Shooting Challenge etkinliğinde yeni bir rekor kırdı ve özellikle TV yorumcularını şaşkınlığa ve saf bir coşkuya sürükledi.

79 puan toplayan Müller, geçen yıl 72 puana ulaşan Evander'a ait önceki en iyi dereceyi geride bıraktı. Brezilyalı oyuncu, Müller'in performansının ardından bir kez daha yarışma dışı olarak sahne aldı ve çıtayı yükseltmeye çalıştı; o da 79 puana ulaştı. Bunun üzerine Müller, FC Cincinnati profesyonelinin başına tacını yerleştirdi.





Thomas Müller, Vancouver Whitecaps ile şu anda Batı Konferansı'nın lideri

"Skills Challenge'ı seviyorum" diyen Müller, tahtında oldukça neşeli görünüyordu. Shooting Challenge, MLS All-Star Skills Challenge'ın bir parçası ve geleneksel olarak MLS All-Star maçının arifesinde düzenleniyor. Bu etkinlikte seçilmiş MLS profesyonelleri, sınırlı bir süre içinde kalenin içinde ve çevresinde yer alan mümkün olduğunca çok hedefi vurarak şut isabetlerini ortaya koyuyor.

Müller'in yanı sıra bu yıl diğer kategorilerde ABD Milli Takımı kaptanı Tim Ream (Charlotte FC), Kanadalı Dünya Kupası kalecisi Maxime Crépeau (Orlando City) ve Javier Ruiz (Club Necaxa) da öne çıktı.

All-Star maçı çarşamba akşamı (yerel saatle) North Carolina'da oynanacak. Sahada Müller'in yanı sıra Güney Koreli Heung-Min Son da olacak. İkili, pazar günü Müller'in Vancouver Whitecaps ile Batı Konferansı zirve mücadelesinde Los Angeles FC ile karşılaşacağı maçta yeniden karşı karşıya gelecek. İki takım da şu anda 33 puanla zirvede yer alıyor.