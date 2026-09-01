Atalanta, Mitchel Bakker ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla derhal feshetti. 26 yaşındaki kanat beki, bonservisini eline alarak yeni bir kulüp arayabilecek. Kulüp bunu resmî kanalları üzerinden duyurdu.

Atalanta'da Bakker için artık bir perspektif kalmadığının netleşmesinin ardından ayrılık bir süredir zaten bekleniyordu. Eski Ajaxlı oyuncunun Serie A ekibiyle sözleşmesi 2027'nin ortasına kadar devam ediyordu.

Geçen sezon Bakker, sakatlık sorunları nedeniyle de Atalanta formasıyla yalnızca bir kez sahaya çıktı. 2024/2025 sezonunda ise Lille'e kiralanmış ve 35 maçta dört gol, üç asistlik katkı vermişti.

Bakker, Ajax altyapısından yetiştikten sonra kariyerine Ajax'ta başladı. Savunmacı, sonunda A takımda yalnızca iki maçta forma giydi.

2019'da Bakker, bonservissiz olarak Paris Saint-Germain'e transfer oldu. Purmerend doğumlu oyuncu, Paris ekibinde 45 maça çıktıktan sonra 2021'de 7 milyon euro karşılığında Bayer Leverkusen'e geçti.

2023'te Atalanta, Bakker'in hizmetleri için Bayer Leverkusen'e 10 milyon euronun üzerinde ödeme yaptı. De Roon'un eski takım arkadaşı, 2024 Avrupa Ligi şampiyonunun formasını toplam 23 kez giydi.

Bakker henüz A Milli düzeyde forma giymedi. Ancak Hollanda 21 Yaş Altı Milli Takımı için 21 kez sahaya çıktı.



