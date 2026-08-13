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Mısırlı savunmacı İtalya Serie A'ya imza atıyor

Transfers
O. Fayed
Gençlerbirliği - Fenerbahçe
Gençlerbirliği
Fenerbahçe
Süper Lig
Fenerbahçe - Lyon
Lyon
Champions League Qualification
Frosinone - Juve Stabia
Frosinone
Juve Stabia
İtalya Kupası
Frosinone - Juventus
Juventus
Serie A
Mısır
Türkiye
Fransa
İtalya

Fayed'i Calcio'dan tek adım ayırıyor

Bir basın haberine göre, Mısırlı oyuncu Ömer Fayed, Türk ekibi Fenerbahçe'den ayrılarak İtalya'daki kulüplerden birine transferini tamamlamak üzere bugün, perşembe günü İtalya'ya geldi.

Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Fenerbahçe'nin Fayed'i İtalyan ekibi Frosinone'ye satmak için anlaşmaya vardığını ve 23 yaşındaki savunmacının sağlık kontrolünden geçmek ve sözleşmeleri imzalamak üzere yola çıkacağını belirtti.

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Fayed 4 Temmuz 2003 tarihinde doğdu, stoper mevkiinde oynuyor ve boyu 1,92 metre.

Kariyerine El Mokawloon El Arab kulübünün altyapısında başladı, ardından A takıma yükseltildi ve Ağustos 2023'te Haziran 2027'ye kadar uzanan bir sözleşmeyle Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Fenerbahçe'de bulunduğu süre boyunca Fayed kiralık deneyimler yaşadı; Sırp ekibi Novi Pazar, ardından Belçika ekibi Beerschot ve son olarak 2025-2026 sezonunda Portekiz ekibi Arouca formalarını giydi, ardından Türk kulübüne geri döndü.

Fenerbahçe A takımıyla henüz resmi bir maça çıkmadı.

Uluslararası düzeyde ise Fayed, Mısır'ın yaş kategorisi milli takımlarında forma giydi ve Olimpiyat Oyunları'na (Paris 2024) katıldı; "Transfermarkt" verilerine göre Mısır 23 Yaş Altı Milli Takımı'yla 10 kez sahaya çıktı.

Anlaşmanın ayrıntılarını ortaya koyan haberlere göre, Fayed'in Frosinone'ye transferinin bedeli, sağlık kontrolünden geçmesi ve sözleşmeleri imzalaması beklenirken, bonuslar hariç yaklaşık 500 bin euro.


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