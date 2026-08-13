Bir basın haberine göre, Mısırlı oyuncu Ömer Fayed, Türk ekibi Fenerbahçe'den ayrılarak İtalya'daki kulüplerden birine transferini tamamlamak üzere bugün, perşembe günü İtalya'ya geldi.

Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Fenerbahçe'nin Fayed'i İtalyan ekibi Frosinone'ye satmak için anlaşmaya vardığını ve 23 yaşındaki savunmacının sağlık kontrolünden geçmek ve sözleşmeleri imzalamak üzere yola çıkacağını belirtti.

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Fayed 4 Temmuz 2003 tarihinde doğdu, stoper mevkiinde oynuyor ve boyu 1,92 metre.

Kariyerine El Mokawloon El Arab kulübünün altyapısında başladı, ardından A takıma yükseltildi ve Ağustos 2023'te Haziran 2027'ye kadar uzanan bir sözleşmeyle Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Fenerbahçe'de bulunduğu süre boyunca Fayed kiralık deneyimler yaşadı; Sırp ekibi Novi Pazar, ardından Belçika ekibi Beerschot ve son olarak 2025-2026 sezonunda Portekiz ekibi Arouca formalarını giydi, ardından Türk kulübüne geri döndü.

Fenerbahçe A takımıyla henüz resmi bir maça çıkmadı.

Uluslararası düzeyde ise Fayed, Mısır'ın yaş kategorisi milli takımlarında forma giydi ve Olimpiyat Oyunları'na (Paris 2024) katıldı; "Transfermarkt" verilerine göre Mısır 23 Yaş Altı Milli Takımı'yla 10 kez sahaya çıktı.

Anlaşmanın ayrıntılarını ortaya koyan haberlere göre, Fayed'in Frosinone'ye transferinin bedeli, sağlık kontrolünden geçmesi ve sözleşmeleri imzalaması beklenirken, bonuslar hariç yaklaşık 500 bin euro.



