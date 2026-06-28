Mısır yolunda... Cezayir, 32'li turdaki rakibini öğreniyor

Cezayir Milli Takımı, Pazar günü sabahın erken saatlerinde oynanan ve Avusturya ile 3-3 berabere kaldığı maçın ardından, 2026 Dünya Kupası'nda son 32 turuna yükselmeyi garantiledi.

Bu, 2014 Dünya Kupası'ndan sonra Cezayir milli takımının ikinci kez Dünya Kupası'nda ilk turu geçmesi anlamına geliyor.

Bu sonuçla Cezayir Milli Takımı, 2 Temmuz'da Hard Rock Stadyumu'nda İsviçre Milli Takımı ile 32'li turda karşılaşacak.

Çöl Savaşçıları, İsviçre engelini aşmayı başarırsa, son 16 turunda Kolombiya ile Gana arasındaki maçın galibi ile karşılaşacak.

Cezayir ve Mısır turnuvada ilerlemeye devam ederse, Arrowhead Stadyumu’nda çeyrek finalde bir Arap derbisi izleyebiliriz.

Mısır milli takımı, 32'li turda Avustralya ile karşılaşacak; Firaunlar ise bu turu geçmeleri halinde 16'lı turda Arjantin ile Yeşil Burun Adaları arasındaki maçın galibi ile karşı karşıya gelecek.