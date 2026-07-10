Mısır usulü… Mbappé, Messi’nin silahıyla Fas’ı şaşkına çevirdi

Fransa Milli Takımı kaptanı Kylian Mbappé, 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas’ı 2-0 mağlup ettikleri maçta tüm dikkatleri üzerine çekti.

Mbappé, ilk golü atıp ikinci golün asistini yaparak, turnuvanın gol krallığı sıralamasında Lionel Messi ile eşit olarak 8 gole ulaştı.

Futbol istatistikleri ağı "Opta"nın aktardığına göre, Mbappé, son 60 yıl içinde aynı maçta hem gol atıp hem asist yapıp hem de penaltı kaçıran sadece dördüncü oyuncu olarak Dünya Kupası tarihinde son derece nadir görülen bir listeye girdi.

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İronik olan ise, Messi'nin sadece 3 gün önce, Arjantin'in Mısır ile oynadığı ve "Tango"nun 3-2 galibiyetiyle sonuçlanan 16 turu maçında aynı başarıyı elde etmiş olmasıydı. Messi, bir penaltı kaçırmasına rağmen bir gol atmış ve bir gol asistinde bulunmuştu.

Mbappé, Fas karşısında ilk yarıda penaltıyı kaçırmış olsa da, bu kaçırılan fırsatın etkisinde kalmadı ve Fransa’nın ataklarını yönetmeye devam etti; ardından ilk golü atıp ikinci golün asistini yaparak ülkesini yarı finale taşıdı.

Bu istatistik, iki yıldızın bu yılki Dünya Kupası’ndaki etkisini gözler önüne seriyor. Her ikisi de penaltı noktasından kesin bir fırsatı kaçırmasına rağmen, eleme maçında belirleyici bir iz bırakmayı başardı; bu nadir başarı, sadece üç gün içinde iki kez tekrarlandı.