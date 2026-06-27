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New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Çeviri:

Mısır milli takımının İran maçı kadrosunda 4 değişiklik

Mısır - İran
Mısır
İran
Dünya Kupası
Mısır
İran
ABD

Marmuş yedek kulübesinde

Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hossam Hassan, ABD’nin Seattle kentindeki “Lumin Field” stadyumunda oynanacak 2026 Dünya Kupası grup aşamasının üçüncü turunda İran ile yapılacak maça hazırlık amacıyla “Firavunlar”ın kadrosunda kapsamlı değişiklikler yaptı.

İlk on birde 4 önemli değişiklik göze çarptı. Bunların en dikkat çekeni, milli takıma katıldığından bu yana ilk kez forma giyen Mahmud Sabir'in, daha önce aldığı sarı kart nedeniyle cezadan kaçınmak için yedek kulübesinde oturan Marwan Attiya'nın yerine ilk on birde yer almasıydı.

Ayrıca Hossam Hassan, Yasser İbrahim’in yerine Mohamed Abdel Moneim’i sahaya sürdü; Rami Rabia ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayan Hamdi Fathi’nin yokluğunu doldurmak üzere kadroya geri döndü; Mahmoud Hassan “Trezeguet” ise Omar Marmoush’un yerine forvet hattındaki yerini geri aldı.

Mısır’ın ilk onbiri şu şekildeydi:

Kaleci: Mustafa Şubayr

Dünya Kupası
Mısır crest
Mısır
EGY
İran crest
İran
IRN

Defans: Muhammed Hani, Muhammed Abdülmenem, Rami Rabia, Ahmed Fattouh

Orta saha: Muhannad Laşin, Mahmoud Saber, İmam Aşur

Forvet: Muhammed Salah, Trezeguet, Zico

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