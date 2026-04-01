Mısır maçından birkaç saat sonra... İspanya'da yeni bir ırkçılık olayı

İspanya ile Mısır arasında oynanan ve büyük tartışmalara yol açan maçtan yaklaşık bir gün sonra, İspanya'da bugün Çarşamba günü yeni bir ırkçılık olayı yaşandı.

Maç golsüz berabere bitti, ancak stadyumdaki taraftarlar Mısır milli takımının milli marşı çalınırken yuhaladı ve ardından İslam'a hakaret içeren sloganlar attı.

İspanyol hükümeti, İspanya Futbol Federasyonu ve aralarında La Roja'nın teknik direktörü Luis de La Fuente ile takımın yıldızı Lamine Yamal'ın da bulunduğu birçok İspanyol isim, stadyumda yaşananları kınadı.

Bugün ise İspanya İkinci Ligi'nde Sporting Gijón ile Racing arasında oynanan maçta yeni bir olay yaşandı.

"Marca" gazetesi, "Sporting Gijón'un teknik direktörü Borja Jiménez, 36. dakikada hakemi çağırarak El Sardinero Stadyumu'ndaki tribünlerden hakaretlere maruz kaldığını bildirdi... Maç bir dakika sonra yeniden başladı" diye yazdı.

Hakem Daniel Valencia durumu maç temsilcisine bildirdi ve hoparlörlerden bir anons yapıldı. Anons sırasında maçın durdurulma nedeninin ırkçı hakaretler olduğu belirtilmesine rağmen, hakem protokol gereği kollarını kavuşturmadı, sadece teknik direktör ve Racing temsilcisi ile konuştu.

Racing, Borja Jiménez'e hakaret ettiği varsayılan iki kişinin tribünlerdeki yerlerini kısa sürede tespit etti ve güvenlik görevlileri eşliğinde, bu iki kişiden koltuklarını terk etmelerini ve stadyumdan çıkmalarını istedi.

Burkha Jimenez maçtan sonra konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Bence mesele farkındalıkla ilgili; herkes futbolda hakaretlere alışmış gibi görünüyor ve bu kabul edilemez."

Ve ekledi: "Bu sadece Racing taraftarlarıyla sınırlı değil; bizim taraftarlarımız da bunu yapıyor - Pacheta'ya hakaret ettiler - ve şimdi hepsi. Bunu tüm taraftarlara genelleyemeyeceğimizi biliyoruz, ancak bazılarının futbolun tadını çıkarmak yerine hakaret etmek için stadyuma gelmesi üzücü. Bu davranışı normalleştirmemiz gerektiğini düşünmüyorum."

(Ayrıca okuyun)... Mısır maçı krizinden sonra... İspanya, 2030 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapma onurunu kaybedecek mi?