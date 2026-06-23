Mısır maçı öncesinde… İran’a sevindirici bir haber geldi

Raporlara göre, ABD İç Güvenlik Bakanlığı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının üçüncü turunda Mısır ile oynayacağı maç öncesinde İran milli takımına kolaylıklar sağlayan yeni bir karar aldı.

NBC News, İran Futbol Federasyonu’nun turnuva süresince takımın diğer katılımcı milli takımlara kıyasla gördüğü muameleye ilişkin şikayette bulunmasının ardından, ABD yetkililerinin İran milli takımının seyahat prosedürlerini değiştirmeye karar verdiğini bildirdi.

Habere göre, İran milli takımının Mısır ile oynayacağı maça ev sahipliği yapan Seattle şehrine, takımın Dünya Kupası’ndaki ilk iki maçında olduğu gibi sadece 24 saat önce değil, maçtan tam iki gün önce seyahat etmesine izin verilecek.

Bu esnekliğe rağmen, İran milli takımının maçın bitiminden hemen sonra ABD’den ayrılması ve Meksika’nın Tijuana kentindeki konaklama yerine dönmesi gerekecek.

Ağ, ABD İç Güvenlik Bakanlığı sözcüsünün, bu kararın turnuva süresince yürürlükte olan güvenlik önlemlerini korurken İran milli takımına uygun koşullar sağlamak amacıyla alındığını söylediğini aktardı.

İran milli takımı, son iki turda kısa süreler içinde Meksika ile ABD arasında gidip gelmek zorunda kalmış ve oynadığı her maçın ardından ABD topraklarından ayrılmıştı; bu durum, seyahat ve konaklama konusunda daha fazla esnekliğe sahip olan diğer milli takımların aksine bir durumdu.

Haberde, İran Futbol Federasyonu’nun, Dünya Kupası’na katılan diğer milli takımlara kıyasla haksız muamele gördüğünü düşünerek Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) nezdinde resmi bir şikayette bulunmayı planladığı belirtildi.

İran milli takımının teknik direktörü ise daha önce, Dünya Kupası’nın başlangıcından bu yana heyetin hareketlerine getirilen kısıtlamalar nedeniyle takımını “turnuvada en çok haksızlığa uğrayan milli takım” olarak nitelendirmişti.

ABD'nin bu kararı, İran ile Mısır arasında Cuma günü Seattle'da oynanacak kritik maç öncesinde geldi. İran milli takımı, turnuvanın ilk iki turunda berabere kalmasının ardından bir sonraki tura yükselme umudunu hâlâ koruyor.

Maç, her iki takım için de büyük önem taşıyor; her iki takım da 2026 Dünya Kupası’nda eleme turlarına yükselme şansını artıracak olumlu bir sonuç elde etmeye çalışıyor.

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