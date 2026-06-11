Mısır maçı öncesinde Doku'nun durumu açıklandı

Belçika milli takımının kanat oyuncusu Jérémy Doku, önümüzdeki Pazartesi günü Mısır ile oynanacak Dünya Kupası açılış maçı hazırlıkları kapsamında, antrenmandan erken ayrılmasının ertesi günü antrenmanlara geri döndü.

Belçika'nın HLN gazetesine göre, 24 yaşındaki Manchester City oyuncusu Doku, geçen Salı günü kapalı kapılar ardında yapılan antrenman sırasında nefes almada bazı sorunlar yaşadı.

Rapora göre, antrenman bitmeden önce Doku, önlem olarak Amerikan ligi takımlarından Seattle Sounders'ın kapalı antrenman salonuna girdi.

Dün Çarşamba günü gazetecilere açık olan antrenman bölümünde Doku tam olarak yer aldı.

Belçika milli takımından takım arkadaşı Alexis Salimakers, milli takım teknik ekibinin Doku'nun turnuva için fiziksel kondisyonunu koruyabileceğine inandığını söyledi.

Oyuncu, "Jeremy sahadan ayrıldığında, anında soru işaretleri oluşması mantıklı. Ancak durum ciddi değil" diye ekledi.

Belçika milli takımı Dünya Kupası'nda 7. grupta yer alıyor ve turnuvaya Mısır ile karşılaşarak başlayacak, ardından İran ile oynayacak ve grup aşamasını Yeni Zelanda maçıyla tamamlayacak.