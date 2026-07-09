Mısır karşısında… Arjantin, 88 yıl sonra Brezilya’nın başarısını tekrarladı

Arjantin milli takımı, geçtiğimiz Salı günü 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Mısır karşısında 2 gol geriden gelerek heyecan verici bir galibiyet (3-2) elde etti ve Dünya Kupası tarihine adını yazdırdı. Böylece son şampiyon, çeyrek finale yükselme biletini aldı ve tarihinde iki eşi görülmemiş başarıya imza attı.

Bu zafer sayesinde Arjantin, 19 Haziran 1938’de İsveç karşısında aynı başarıyı elde eden Brezilya’nın ardından, Dünya Kupası’nda iki gol geriden gelip eleme turu maçlarından birini kazanmayı başaran ikinci Avrupa dışı milli takım oldu.

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Ayrıca Tango Milli Takımı bir başka tarihi başarıya imza attı; bu, Dünya Kupası tarihindeki ilk kez, iki gol gerideyken galibiyete ulaşmayı başardığı maç oldu.

Maçta Mısır Milli Takımı 2-0 öne geçmişti, ancak Lionel Messi dünya şampiyonunun geri dönüşüne öncülük etti; farkı azaltan golün hazırlayıcısı oldu ve beraberlik golünü attı, ardından Enzo Fernández uzatma dakikalarında galibiyet golünü atarak ülkesine dramatik bir zafer kazandırdı.

Arjantin milli takımı, bu Dünya Kupası'nın en heyecan verici maçlarından birinin ardından, şampiyonluk unvanını savunma yolunda ilerleyerek çeyrek finalde İsviçre ile karşılaşacak.



