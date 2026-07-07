Mısır'ın yıldızı: Messi ile karşılaşma mı? Tek bir oyuncuya odaklanmıyoruz

Mısır Milli Takımı oyuncusu Mustafa Zico, bugün 2026 Dünya Kupası’nın son 16 turunda Arjantin Milli Takımı ile oynanacak beklenen maç öncesinde, “Firavunlar”ın tüm oyuncularının omuzlarına yüklenen sorumluluğun büyüklüğünün farkında olduklarını vurguladı ve taraftarların desteğinin turnuvada yoluna devam etmek için en büyük motivasyon kaynağı olduğunu belirtti.

Mısır Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesine yaptığı açıklamada Ziko, milli takımın büyük bir manevi ve taraftar desteğine sahip olduğunu ve bunun da oyunculara ve teknik ekibe, son şampiyon karşısında ellerinden gelenin en iyisini yapmak için ek bir motivasyon sağladığını söyledi.

Zico sözlerine şöyle devam etti: “Sorumluluğun büyüklüğünün farkındayız ve turnuvada yolumuza devam etmek ve Mısırlı taraftarların hayalini gerçekleştirmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz.”

Arjantin Milli Takımı'nın kaptanı Lionel Messi ile yapılacak beklenen karşılaşma hakkında ise Zico, Tango yıldızına duyduğu saygının sadece ona odaklanmak anlamına gelmediğini vurgulayarak, “Messi dünyanın en önemli oyuncularından biri, ancak biz tek bir oyuncuya değil, Arjantin Milli Takımı'nın tamamına odaklanıyoruz” dedi.

Mısır milli takım oyuncusu, açıklamalarını maçın zorluğuna dikkat çekerek şu sözlerle tamamladı: “Arjantin milli takımıyla karşılaşmak son derece zor, ancak maça kazanmak için çıkacağız.”

Mısır Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası’ndaki güçlü performansını sürdürerek Arjantin ile karşılaşacak. Takım, son 32 turunda Avustralya’yı eleyerek çeyrek finale yükseldi ve Atlanta Stadyumu’nda oynanacak merakla beklenen maçta son şampiyon Arjantin ile karşı karşıya gelecek.

Arjantin milli takımı ise grup aşamasını tam puanla tamamlayarak çeyrek finale yükseldi. 32'li turda uzatmaların ardından Yeşil Burun Adaları'nı (Kap Verde) 3-2'lik zorlu bir skorla eleyen Arjantin, bu turun en dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Mısır milli takımıyla karşılaşacak.

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