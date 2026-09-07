Mısırlı kaleci Mohamed Abou Gabal, mevcut yaz transfer döneminde Moghreb Tetouan'a transferini tamamlamak üzere Fas topraklarına ulaştı. Bu adım, milli kaleciyi Fas sahalarında yeni bir deneyim yaşamaya iyice yaklaştırdı.

Fas'ın "El Botola" sitesinin aktardığına göre Abou Gabal, takıma transferi konusunda Moghreb Tetouan yönetimiyle nihai bir anlaşmaya varılmasının ardından Fas'a geldi. Böylece Mısırlı kaleci, katılım işlemlerini resmen tamamlamaya yaklaştı.

Moghreb Tetouan'ın Abou Gabal ile anlaşması, kulübün kaleci mevkisini güçlendirmeye yönelik hamleleri çerçevesinde, yeni sezona ve profesyonel lig mücadelelerine katılımına hazırlık kapsamında geldi. Takım, Mısırlı kalecinin tecrübesine güvenerek istenen katkıyı sağlamasını bekliyor.

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Mohamed Abou Gabal'ın, transferle ilgili diğer idari işlemleri tamamlamadan önce hazır olduğundan emin olmak için önümüzdeki dönemde gerekli sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

Sağlık kontrollerini geçip gerekli işlemleri tamamladıktan sonra Abou Gabal'ın Moghreb Tetouan ile sözleşmesini imzalaması ve kulübün, Mısırlı kalecinin mevcut yaz transfer döneminde takıma katıldığını resmen açıklaması bekleniyor.

Böylece Abou Gabal, daha önce farklı kulüplerle birçok deneyim yaşamasının ve Mısır Milli Takımı'ndaki kariyerinin ardından Mısır sahaları dışında yeni bir deneyime adım atarak Fas Ligi'nde Moghreb Tetouan ile yeni bir mücadeleye başlayacak.