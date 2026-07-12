Mısır'ın ardından... İngiltere haykırıyor: Dünya Kupası "hileli"

2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Miami’deki Hard Rock Stadyumu’nda Norveç’in öne geçme golünü atmasından saniyeler önce, Fransız hakem Clément Turpin’in forvet Harry Kane’e karşı yapılan bariz bir faulü görmezden gelmesi üzerine, sosyal medyada İngiltere milli takımı ve taraftarları arasında büyük bir öfke dalgası yaşandı.

36. dakikada Norveçli orta saha oyuncusu Patrick Berg, Kane’e sert bir müdahale yaptı, ancak Turpin oyunun devam etmesini işaret etti. Norveç bu fırsatı değerlendirerek Andreas Schildrop’un attığı füze gibi bir orta, Jordan Pickford’un kalesinin üst köşesine yerleşti ve Vikingler 1-0 öne geçti.

"Üç Aslan" oyuncuları bu karara şiddetle itiraz ettiler, ancak Video Yardımcı Hakem (VAR) olaya müdahale etmedi. Bu durum, turnuvadaki hakemlik kriterleri hakkında geniş çapta soru işaretleri uyandırdı; özellikle de Alman teknik direktör Thomas Tuchel, 2023 yılında Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih ile Manchester City arasındaki maçın ardından Turban’ı “beşinci sınıf” bir hakem olarak nitelendirmiş ve şöyle demişti: "Ona 1/10 veririm, performansı çok kötüydü, bu seviyede inanılmaz bir şey."

"Turnuva hileli"... Sosyal medyada suçlamalar

İngiliz “The Sun” gazetesi, sosyal medyada turnuvanın “hileli” ve “ayarlanmış” olduğu yönünde bir suçlama dalgasının patlak verdiğini aktardı. Bir taraftar “X” platformunda şöyle yazdı: "Norveç-İngiltere maçı kapatıldı ve ben çıktım. Bu uygunsuz bir davranış ve taraftarların zekasına hakaret. Bu turnuva hileli, Kane’e %100 haksızlık yapıldı."

Bir başkası ise şunları ekledi: “Norveç’in golünden önce Kane’e faul yapıldı. Video Yardımcı Hakem mi? Gol! Şu kadarını güvenle söyleyebilirim ki, bu turnuva Arjantin’in Norveç üzerinden finale yükselmesini kolaylaştırmak için önceden ayarlanmış.”

Üçüncüsü ise şöyle yorumladı: “Aman Tanrım, Kane’e faul verildi, İngiltere hileye uğradı, bu turnuva Norveç’in lehine ayarlanmış.”

Taraftarlar bu olayı, 16 turunda Arjantin ile Mısır arasında oynanan maçtaki benzer bir olayla ilişkilendirdiler. O maçta, 58. dakikada VAR, Marwan Attia’nın Lisandro Martínez’e yaptığı faulü gerekçe göstererek Mısır’ın ikinci golünü iptal etmişti. Ardından Arjantin, iki gol geriden gelip maçı 3-2 kazandı, Bu durum, hakemlerin çifte standart uyguladığına dair şüpheleri pekiştirdi.

Bellingham, tartışmalara rağmen İngiltere’yi kurtardı

Büyük öfkeye rağmen, Jude Bellingham ilk yarıda alt köşeye attığı muhteşem bir şutla İngiltere için beraberliği sağladı, ardından Üç Aslanlar, Torban’ın Norveç adına Torbjörn Hegim’in köşe vuruşundan attığı golü, Erling Haaland’ın Elliot Anderson’a yaptığı faul gerekçesiyle iptal etmesiyle kesin bir tehlikeyi atlattı; bu karar, hakemin taraflılığı konusunda tersi yönde tartışmalara yol açtı.

Bellingham, uzatmaların başında attığı ikinci golle maçı belirledi ve İngiltere’ye 2-1’lik galibiyetle yarı finale yükselme hakkı kazandırdı; ancak hakemlikle ilgili tartışmalar sonucun gölgesinde kaldı ve turnuvadaki hakemlerin performansı ile video yardım sisteminin kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesi yönündeki talepler giderek arttı.