Mısır ile yaşanan gerginlik nedeniyle... İspanya, Ürdün'ün taraf tutan tutumundan endişeli

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), Ürdünlü hakem Adham Makhadmeh'i, önümüzdeki Pazartesi günü Atalanta'da oynanacak 2026 Dünya Kupası'nın açılış maçında İspanya ile Yeşil Burun Adaları arasındaki karşılaşmayı yönetmesi için seçti. Bu görevlendirme, "La Roja"nın teknik direktörü Luis de la Fuente'nin acı hatıralarını yeniden gündeme getiriyor.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, 13 Şubat 1987'de Ürdün'ün Irbid kentinde doğan Mukhadme, tarihinde ilk kez İspanya milli takımının maçını yönetecek. Ancak De la Fuente onu çok iyi tanıyor ve onunla ilgili iyi anıları yok.

Ürdünlü hakem, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda İspanya'nın Mısır ile 0-0 berabere kaldığı açılış maçını yönetmişti. Zorlu geçen maçta orta saha oyuncusu Dani Ceballos'a yapılan sert müdahale, oyuncunun sakatlanmasına ve turnuvanın geri kalanında, hatta 8 Ocak 2022'ye kadar sahalardan uzak kalmasına neden olmuştu.

O maçın ardından De la Fuente, hakem ekibinin performansını sert bir şekilde eleştirerek şöyle demişti: "Kırmızı kart gerektiren hareketleri net bir şekilde açıkladıkları bir toplantı yaptık. Bugün bu tür birçok hareket yaşandı ve şaşırtıcı bir şekilde bize bildirilen kararlar uygulanmadı. Bu, futbol mantığını bozuyor çünkü bu tür durumlarda nasıl davranacağımızı bilmiyoruz."

İspanyol teknik direktör o sırada şunları da ekledi: "Sert oyun söz konusu olduğunda, adaleti sağlamak için hakem ve video yardım teknolojisi (VAR) devreye girer. Birkaç gün önce video yardım teknolojisinin nasıl işlediğini açıklamak için konuştuk, ama... umalım ki bir dahaki sefere şansımız daha yaver gitsin. Bugün şansımız yaver gitmedi."

İspanya'nın şikayeti, Ceballos'un maruz kaldığı sert müdahaleyle sınırlı kalmadı, savunma oyuncusu Óscar Mingueza'ya yapılan bir başka sert müdahaleye de uzandı, ancak hakem caydırıcı önlemler almadı.

Şimdi, Dünya Kupası'ndaki ilk maçlarında başka bir Afrika takımıyla karşılaşan De la Fuente ve o Olimpiyat maçında forma giyen 8 oyuncu, aralarında Unai Simón, Eric García, Pedri, Dani Olmo ve Mikel Merino'nun da bulunduğu Yine aynı Ürdünlü hakem, herkesin zorluğun sadece rakibe sınırlı kalmayacağının farkında olduğu bir karşılaşmada görev alacak.

Bu maç, Dünya Kupası'nda ilk kez bir maçı yönetecek olan Makhadame için önemli bir sınav niteliğinde. İspanya ise, Tokyo'nun hayaletini yeniden gündeme getirebilecek herhangi bir hakem tartışmasından uzak, turnuvaya güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor.