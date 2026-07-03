Mısır ile karşılaşma günü… Suudi Ligi Avustralya dilinde konuşuyor!

Dün Cuma günü, 2026 Dünya Kupası’nın 32’li turunda Mısır ile Avustralya arasında oynanan ve Arap milli takımlarının bu turdaki son maçı olan karşılaşma ile eş zamanlı olarak Suudi Arabistan Ligi’nde ilginç bir tesadüf yaşandı.

Mısır milli takımı, Cuma günü ABD'nin Dallas kentinde oynanan 2026 Dünya Kupası 32'li tur maçında Avustralya'yı penaltı atışlarında mağlup ederek, tarihinde ilk kez Dünya Kupası son 16 turuna yükseldi.

Maçtan birkaç saat önce, iki Suudi kulübü, 2026-2027 futbol sezonunda takımlarını yönetmeleri için Avustralyalı teknik direktörlerle sözleşme imzaladıklarını duyurdu.

İlk hamle Al-Ittifaq kulübünden geldi; kulüp, Cuma sabahı, geçen sezon Serizo Osaka kulübüyle Japonya Ligi’nde En İyi Teknik Direktör ödülünü kazanan Avustralyalı teknik direktör Arthur Papas ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

Bundan birkaç saat sonra ise Al-Nassr kulübü, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un yerine önümüzdeki iki sezon boyunca takımı yönetmesi için Avustralyalı teknik direktör Ange Postecoglou ile anlaştığını sürpriz bir şekilde duyurdu.

Mısır Milli Takımı’nın, biraz sonra başlayacak Arjantin-Yeşil Burun Adaları maçının galibi ile önümüzdeki Salı günü ABD’nin Atlanta kentinde karşılaşacağı belirtiliyor.